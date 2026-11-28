La presidenta Keiko Fujimori anunció la entrega de bonos para las familias damnificadas por las intensas lluvias en Piura. La mandataria señaló que coordinará esta medida con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y expresó su expectativa de que el apoyo llegue a los afectados lo antes posible.

“Con el ministro de Economía (Elmer Cuba) se ha planificado la entrega de bonos a las familias afectadas, damnificadas”, manifestó ante los medios de comunicación. También aseguró que esta ayuda se entregará “lo más pronto posible”. Sin embargo, no especificó cuánto dinero recibirá cada familia ni cuándo comenzarán los pagos.

Lee aquí:

El anuncio se produjo luego de que Fujimori recorriera la urbanización Ignacio Merino, uno de los sectores afectados por las inundaciones. Durante la visita, estuvo acompañada por los ministros de Defensa y Desarrollo Agrario, y utilizó una balsa para continuar el desplazamiento por otras calles que quedaron cubiertas de agua.

La jefa de Estado también recordó las intervenciones realizadas al inicio de su Gobierno para atender los cauces del río Piura y colocar geomallas que permanecían almacenadas. No obstante, sostuvo que la emergencia evidencia la necesidad de ejecutar obras que permitan resolver los problemas de infraestructura de manera integral.

Más información:

“Después de la reconstrucción tenemos que pensar en una solución integral y este trabajo tiene que ser un trabajo de los tres niveles de Gobierno porque, como sabemos, todos los sistemas de agua y alcantarillado no funcionaron, y, en algunos casos, no han estado bien hechos”, afirmó.

Por otro lado, la mandataria decidió postergar su participación en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, previsto para el jueves 3 de diciembre en Barranquilla. La decisión fue coordinada con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, con el propósito de priorizar la atención de las familias afectadas por las lluvias e inundaciones en Piura.