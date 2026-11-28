Tras dos etapas en Punta Roquitas (Miraflores) y Punta Rocas (Punta Negra), la primera temporada del Surf Fest Pro League by Sofía Mulanovich finalizará con un festival para toda la familia en Señoritas, del 3 al 6 de diciembre.

El circuito, que reparte 80 mil dólares en premios, cuenta con el aval de ALAS Global Tour, el circuito profesional de surf más importante de Latinoamérica, por lo que los tres campeonatos de su primera temporada son válidos para el ranking continental ALAS. Esto permitirá que los surfers nacionales compitan en casa y puedan medirse con algunos de los mejores exponentes de la región.

Paralelamente, los resultados de las tres fechas definirán un ranking nacional propio, avalado por la Federación Deportiva Nacional de Tabla, con premios para sus campeones.

Detrás del proyecto está Sofía Mulanovich, campeona mundial ISA y WSL y una de las figuras más importantes de la historia del deporte peruano, quien impulsa una liga concebida para contribuir al crecimiento competitivo de las nuevas generaciones del surf nacional.

Además del show de surf que se vivirá, el Surf Fest Pro League Señoritas incluirá actividades como juegos para niños, DJ en vivo, exhibición de batallas de freestyle, firma de autógrafos con los más destacados atletas y un amplio patio de comidas.

La competencia en Señoritas, una de las más icónicas olas del país, definirá también a los campeones del ranking nacional del Surf Fest Pro League, además de los ganadores del ALAS Global Tour en las categorías Open femenino y Sub 14 masculino.

Cabe mencionar que el Surf Fest Pro League by Sofía Mulanovich es presentado por Yape y cuenta con el vital apoyo de Promperú, Lenovo, Equans, Wong, LATAM Airlines, FENTA, Sodimac, Mapfre y TSA - Total Surf Academy.