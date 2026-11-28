El título nacional empieza a definirse en la altura. Este domingo 29 de noviembre, desde las 3:00 p. m., Sport Huancayo recibe a Universitario de Deportes en el Estadio IPD de Huancayo por el duelo de ida por la semifinal de la Liga1 2026. Sin duda, un duelo que promete dejar a más de uno en vilo.

El ‘Rojo Matador’ llega como ligero favorito y los números del mercado lo respaldan. Las cuotas de Betano rondan el 1.78 para el triunfo local, 3.65 para el empate y 4.40 para la visita, lo que se traduce en una probabilidad implícita cercana al 53% para Huancayo, 26% para el empate y 21% para Universitario. El antecedente manda: el cuadro del Centro venció 4-1 a los ‘cremas’ en esa misma cancha y se quedó con el Torneo Clausura, un golpe de autoridad que aún resuena.

Pese a ello, en la vereda crema hay novedades: el regreso de Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray, quienes están recuperados de sus dolencias musculares y de vuelta en la lista de convocados. El retorno del ‘Bambino’ le devuelve al comando técnico su carta de gol más peligrosa, mientras que Alzugaray amplía las variantes de creación y definición.

En ataque, la ‘U’ reparte responsabilidades: Lapadula asoma como la referencia ofensiva más temida, pero Álex Valera llega con 10 goles en la temporada, el registro más alto entre los delanteros cremas. Por el lado local, Ronal Huaccha es la referencia más clara para hacer daño en casa, con Juan David Martínez como segunda opción de peligro y nombres como Jeremy Rostaing, Aldo Quiñónez y Edú Villar listos para sumar desde el apoyo. El mercado, de hecho, espera goles: el “ambos equipos marcan: sí” cotiza alrededor de 1.65.

La lectura táctica deja claro que Huancayo conserva ventaja por la localía, por su gran cierre de Clausura y por aquel 4-1 reciente, pero el panorama no es tan lineal. El regreso de Lapadula y Alzugaray mejora de manera notable el poder ofensivo crema, y todo apunta a un duelo abierto, de ida y vuelta, en el que ambos buscarán golpear primero de cara a la revancha.

Eso sí, la llave no se cierra el domingo. Un empate o incluso una derrota ajustada en la altura dejaría a Universitario con chances intactas de revertir la serie en el Estadio Monumental, donde se jugará la vuelta el viernes 4 de diciembre a las 8:00 p. m.