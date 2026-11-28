La torrencial lluvia registrada desde la tarde del jueves hasta la madrugada del viernes dejó cientos de familias damnificadas y afectadas en Piura, con viviendas inundadas y aisladas, además de colegios y hospitales colapsados por el agua. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología/ (Senamhi), se reportó un acumulado de 143 litros de agua por metro cuadrado (equivalentes a 143 milímetros), una cifra que volvió a poner a prueba la frágil infraestructura urbana y el drenaje de la ciudad.

Tras más de diez horas de precipitaciones continuas y un acumulado de 143 milímetros, Piura volvió a inundarse. Vecinos de la urbanización Ignacio Merino, El Chilcal y el centro de Piura amanecieron rodeados de agua, con calles convertidas en lagunas que dificultaron el tránsito peatonal y vehicular, interrumpieron el acceso a servicios básicos y complicaron el inicio de las actividades cotidianas.

En Ignacio Merino, decenas de personas quedaron atrapadas cuando el agua pluvial ingresó a sus viviendas alcanzando casi dos metros de altura. Muchas familias perdieron muebles, electrodomésticos y otros enseres básicos, por lo que tuvieron que ser evacuadas en botes por agentes de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional y miembros del Ejército del Perú, quienes ingresaron a aguas contaminadas y de difícil acceso para poner a salvo a los afectados, priorizando a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

En este sector no operó el Sistema Alternativo de Evacuación de Aguas Pluviales (SARE), por lo que fue necesario instalar una línea de trasvase para intentar drenar el agua acumulada en la avenida Andrés Avelino Cáceres, a la altura de la urbanización Ignacio Merino y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

De acuerdo con la información recogida, el SARE no pudo ponerse en marcha debido a que el nivel del agua alcanzó zonas cercanas al sistema eléctrico, lo que impidió encenderlo con seguridad. Hasta la tarde de ayer, el agua continuaba estancada en varios puntos y la desesperación crecía entre las familias, que no tenían qué comer ni cómo abastecerse de agua potable y abrigo.

Ante esta situación, los vecinos de Ignacio Merino alzaron su voz de protesta y reclamaron por la indiferencia de las autoridades locales y regionales frente a la emergencia. Los moradores recordaron que, en ocasiones anteriores, los funcionarios aseguraron públicamente que los SARES funcionarían de manera óptima ante lluvias intensas; sin embargo, la reciente tormenta evidenció fallas operativas y falta de previsión, dejando a decenas de familias nuevamente expuestas a inundaciones y pérdidas materiales.

“Hemos perdido todo. Mis cosas han quedado bajo el agua. Mi padre está enfermo, es una persona con discapacidad y ha estado por varias horas sufriendo por la tensión y preocupación. Tenía que recibir su medicamento y no ha podido asistir por la lluvia. Recién ha sido rescatado y a mí por ser un paciente oncológico”, dijo Víctor Timoteo Morán, quien pidió rescatar a sus sobrinas y su mascota.

En el centro de la ciudad, diversas entidades públicas y privadas, entre ellas el Palacio Municipal, la Corte Superior de Justicia de Piura y el Ministerio Público, además de comercios y otros establecimientos, resultaron completamente inundadas por el ingreso del agua.

Como consecuencia, tanto en la sede judicial como en la Fiscalía se suspendieron las actividades presenciales y la atención al público, postergándose diligencias, audiencias, notificaciones y trámites administrativos hasta nuevo aviso.

A ello se sumó la emergencia registrada la noche del jueves, cuando varias personas que transitaban o permanecían en el sector quedaron atrapadas por el rápido ascenso del agua y tuvieron que ser rescatadas por personal de Salvataje a la altura de la plazuela Tres Culturas, en medio de condiciones de baja visibilidad y riesgo para los transeúntes.

La torrencial lluvia también golpeó a los principales establecimientos de salud de la ciudad, afectando a los hospitales José Cayetano Heredia y Santa Rosa. En el primero, varios pacientes tuvieron que ser evacuados y reubicados de emergencia a otras áreas seguras luego de que el agua ingresara e inundara distintos ambientes asistenciales, obligando al personal médico y de enfermería a reorganizar la atención en medio de la contingencia.

Por su parte, en el hospital Santa Rosa, el agua también invadió diversos sectores del recinto, generando filtraciones y aniegos que complicaron el desplazamiento interno y exigieron maniobras rápidas para proteger a los pacientes, los equipos médicos y la continuidad de los servicios.

Cabe indicar que la sede de la Región Policial de Piura también resultó inundada, al igual que la comisaría de Piura y otras dependencias e instalaciones policiales de la ciudad. El ingreso del agua afectó oficinas administrativas, áreas operativas y espacios de atención, obligando a los efectivos a trabajar en condiciones adversas y a reorganizar temporalmente la operatividad.