La fantasía, la esperanza y la alegría de soñar cobrarán vida en el nuevo Teatro Municipal de Surco con la presentación del clásico ballet El Cascanueces, bajo la dirección artística de la maestra Rosie Schottland Bitterman y la coreografía del maestro Vladimir Issaev.

La puesta en escena, que marca el inicio de la gran temporada navideña 2025, se presentará del 27 de noviembre al 4 de diciembre, reuniendo a figuras nacionales e internacionales del ballet junto a más de 60 alumnos de la Escuela Profesional RSBC.

“Elegí esta historia porque valores fundamentales como la empatía, la unión familiar, la amistad y la fe son esenciales para devolver ese mensaje de esperanza y alegría que tanto necesitamos”, afirmó la directora Rosie Schottland.

Un espectáculo lleno de arte, música y emoción

Con música del maestro Piotr Ilich Tchaikovsky, El Cascanueces, cuando los sueños cobran vida propone una experiencia inmersiva que combina danza clásica, escenografía, vestuario, iluminación y efectos especiales cuidadosamente diseñados para crear un universo de ensueño.

El elenco cuenta con destacados bailarines como Grace Cobián, Avril Wieland, Andrea Liñán, Camila Ambrueso, Ariam León, Damian Medina y Luis García, quienes compartirán escenario con jóvenes artistas independientes formados en la RSBC.

“Nuestro compromiso es formar personas íntegras a través del arte. En esta obra, los estudiantes viven de cerca la disciplina y la pasión del trabajo escénico profesional”, destacó Schottland.

Ballet clásico con sello peruano

Desde su fundación en 1999, la Escuela RSBC ha contribuido activamente al desarrollo del ballet clásico en el Perú, aplicando el método ruso de enseñanza Vaganova y fomentando una formación artística integral.

Con esta nueva producción, la institución reafirma su misión de acercar el arte a la comunidad y fortalecer el tejido cultural a través de la danza.

“Esta obra trasciende el espectáculo: es una celebración del espíritu de la danza y del talento que florece en nuestro país. Queremos que el público salga del teatro con el corazón lleno de ilusión”, añadió la directora.

Fechas, entradas y ubicación

El Cascanueces, cuando los sueños cobran vida se presentará del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2025 en el Teatro Municipal de Surco.

Las entradas están disponibles en las zonas Hada Confite, Hada de las Nieves, Hada del Rocío y Clara y Fritz, con precios desde S/ 50.00.

🎟️ Venta de entradas:

Joinnus.com

Boletería del Parque de la Amistad (Surco), de miércoles a domingo, de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Datos clave

Obra: El Cascanueces, cuando los sueños cobran vida

Dirección: Rosie Schottland Bitterman

Rosie Schottland Bitterman Coreografía: Vladimir Issaev

Vladimir Issaev Música: Piotr Ilich Tchaikovsky

Piotr Ilich Tchaikovsky Lugar: Teatro Municipal de Surco

Teatro Municipal de Surco Fechas: del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2025

del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2025 Entradas: desde S/ 50 en Joinnus y Parque de la Amistad

