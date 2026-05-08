El derrame de un líquido registrado esta mañana en el carril de bajada de la avenida Juan de la Torre, en el tramo comprendido entre la intersección con la calle Jerusalén y el puente Grau, generó preocupación entre conductores y peatones debido al riesgo de accidentes de tránsito. Varios vehículos habrían sufrido accidentes por las dificultades para frenar y maniobrar, ya que la pista se volvió resbaladiza por la presencia del líquido que podría ser algún tipo de aceite o combustible.

El incidente se habría producido antes de las 6:00 de la mañana y obligó a restringir parcialmente el tránsito vehicular en la zona mientras se realizan labores de limpieza. La situación ocasionó congestión y demoras en el desplazamiento de unidades particulares y de transporte público que circulaban por una de las vías más transitadas del Cercado de Arequipa.

Derrame de líquido en Av. Juan de la Torre pone en riesgo a conductores de Arequipa

Los trabajadores de la Universidad Católica San Pablo acudieron al lugar para apoyar en las tareas de emergencia, arrojando tierra sobre la pista con el objetivo de absorber el líquido y reducir el peligro para los conductores. Las labores se concentraron especialmente en las zonas donde el derrame era más intenso y donde varios vehículos llegaron a patinar.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el origen del derrame ni si algún vehículo estuvo involucrado en el hecho. Sin embargo, desde la Municipalidad Provincial de Arequipa se trasladó inspectores de tránsito para agilizar el tránsito vehicular.

Inspectores agilizan el tránsito en la Av. Juan de La Torre