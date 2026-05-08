El Gobierno de Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos oficiales relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados, conocidos por sus siglas en inglés como UAP. La medida se concreta meses después de que el presidente Donald Trump informara en febrero sobre un proceso orientado a transparentar información vinculada a estos casos.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que los documentos ya pueden ser revisados por el público a través de una plataforma oficial habilitada por el gobierno. En ese espacio se publicarán de manera progresiva nuevos archivos relacionados con reportes de objetos voladores no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.

#Atención El Pentágono comienza a publicar archivos desclasificados sobre ovnis, revelando alrededor de 162 documentos y fotos en una primera entrega. pic.twitter.com/GwUNcY34Pd — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 8, 2026

Más de 160 archivos disponibles

El primer paquete de información difundido por las autoridades incluye 162 registros oficiales. Entre el material publicado figuran documentos, fotografías y videos recopilados por distintas agencias gubernamentales.

El proceso involucra a varias entidades federales que participaron en la recopilación y revisión de la información. Entre ellas se encuentran la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, la NASA y el FBI.

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios también forma parte de este proceso. Esta entidad fue creada en 2022 para investigar reportes vinculados a fenómenos no identificados registrados en distintos espacios.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló que esta decisión responde al interés público que existe sobre este tipo de casos. También sostuvo que durante años la clasificación de estos documentos alimentó especulaciones.

“Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, manifestó.

The @DeptofWar is in lockstep with President Trump to bring unprecedented transparency regarding our government’s understanding of Unidentified Anomalous Phenomena.



These files, hidden behind classifications, have long fueled justified speculation — and it’s time the American… https://t.co/F0EUuih8YM — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) May 8, 2026

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, respaldó la decisión anunciada por el gobierno. Además, destacó el trabajo de la agencia espacial en la exploración científica y en la búsqueda de nuevos conocimientos sobre el universo.