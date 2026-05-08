La Junta Directiva del centro de salud de Pueblo Nuevo sostuvo reunión de trabajo con el coordinar del Gobierno Regional de Ica, Carlos Zegarra, como parte de la gestión para conseguir la modernización del establecimiento que atiende a la población del cercado y la zona alta.

Gestión por la salud

El proyecto “demolición, reconstrucción y equipamiento del centro de salud” se encuentra priorizado en la relación de ideas de inversión 2025, bajo la competencia de la Dirección Regional de Salud (Diresa), de Ica.

Los integrantes de la junta reafirmaron su compromiso para seguir con los trámites para contar con los estudios técnicos de preinversión, procedimiento necesario para que el proyecto obtenga la viabilidad que permita al distrito contar con un centro de salud con mayor capacidad de atención.

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