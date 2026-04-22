El Gobierno Regional de Ica presentó los avances del proyecto de transformación digital ICATEC, que también integra el denominado “Salud Responde”, como parte del nuevo Centro de Procesamiento de Datos, infraestructura que busca modernizar los servicios públicos en la región. La exposición se realizó en una conferencia de prensa en el auditorio de la Gobernación, con participación de autoridades regionales y representantes del consorcio encargado del proyecto.

Modernización digital

Durante la presentación se detalló que el sistema permitirá interconectar las 144 postas de salud de la región, además de digitalizar progresivamente los procesos administrativos y médicos, eliminando trámites manuales y reduciendo los tiempos de atención. La implementación está programada de manera progresiva entre la última semana de mayo y la primera semana de junio de 2026, con incorporación semanal de establecimientos hasta completar la red regional.

El proyecto “Salud Responde” se soporta en una infraestructura tecnológica de alta capacidad considerada una de las más robustas del país. El sistema contará con almacenamiento para más de 90 millones de documentos digitales, 520 terabytes de capacidad, más de 1,286 equipos tecnológicos integrados, dos centros de datos (uno principal y otro de respaldo), más de 170 servidores virtuales y tecnología All Flash en almacenamiento, que permite velocidades hasta 50 veces más rápidas. Además, incluye puntos de replicación con hospitales para garantizar continuidad operativa y seguridad de la información médica.

La plataforma permitirá que los ciudadanos puedan acceder a servicios de salud de manera digital, incluyendo la solicitud de citas médicas, consultas y trámites a través de canales como WhatsApp y otras herramientas móviles, reduciendo la necesidad de acudir presencialmente a las postas. De acuerdo con lo señalado por el equipo técnico, este sistema busca descongestionar los establecimientos, mejorar la eficiencia del servicio y facilitar el acceso a la atención médica en toda la región.

“Calculamos que en el 2026 debería terminarse toda la implementación de las postas y ya funcionando el sistema de Salud Responde mediante el cual uno podrá conectar mediante WhatsApp, a través de un celular y poder tramitar una cita u otro tramite en la posta”, dijo Gonzalo Tassano Velaochaga, representante en el país de INDRA GROUP.

En el evento, el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado destacó que la modernización permitirá que las postas de salud estén interconectadas y que los trámites sean más ágiles, señalando que el objetivo es mejorar la calidad de vida de la población.

“Esta es la modernización para Ica, vamos a poder trabajar en salud, nuestras 144 postas estarán sistematizadas, ya no se va tener que esperar 3 a 4 horas o que no está el médico, las postas van a estar interconectadas. En transporte todos los trámites serán virtuales, en educación también. Con esto vamos a darle calidad de vida a la población de Ica. Este proyecto es en la modalidad de Obras Por Impuestos”, dijo la autoridad regional.

Cabe señalar que, el consorcio encargado de la obra, Transformación Digital, ya ha ejecutado la construcción del edificio que alberga la sede principal de almacenamiento digital, con una inversión que supera los 290 millones de soles. La central se ubica en el Gobierno Regional de Ica.

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