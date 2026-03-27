La región Ica se prepara para una transformación significativa en la manera de realizar trámites gracias al proyecto ICATEC, una iniciativa de modernización pública que busca reducir el uso de papel, mejorar los procesos administrativos y ofrecer nuevos servicios digitales a la ciudadanía. Lo resumen en la frase “Más tecnología, menos papel y nuevos servicios para la ciudadanía: así avanza ICATEC en Ica”.

Con una inversión superior a los 200 millones de soles, el proyecto pretende facilitar desde la solicitud de citas médicas hasta la ratificación de matrículas escolares, evitando largas filas y agilizando la interacción de la población con las instituciones públicas.

Modernización digital

ICATEC no solo tiene un enfoque en eficiencia, sino también en accesibilidad. En el sector salud, los ciudadanos podrán solicitar citas médicas sin acudir presencialmente a los establecimientos, acceder a información sobre campañas de vacunación y recibir orientación o teleconsejería médica.

En educación, se digitalizarán procesos como la ratificación de matrículas escolares, lo que permitirá un cálculo más ágil de vacantes, así como la actualización de información docente. En transporte, se podrá agendar evaluaciones para licencias de conducir y consultar el estado de los trámites en línea, garantizando que la población pueda interactuar con el Estado de manera más rápida y ordenada.

Para alcanzar estos objetivos, ICATEC está desarrollándose sobre cinco ejes fundamentales. Se construye el Centro de Transformación Digital y Procesamiento de Datos Regional, infraestructura que permitirá gestionar la información de manera segura y moderna. Paralelamente, se están implementando nuevos equipos tecnológicos en oficinas públicas, centros de salud y otros espacios vinculados al proyecto.

Un aspecto central es la digitalización de más de 27 millones de documentos, incluidos archivos históricos de la región que datan desde 1840, lo que permitirá preservar la memoria documental sin comprometer los documentos originales.

Asimismo, el personal vinculado a la gestión pública recibe capacitación para fortalecer sus competencias digitales y garantizar la eficiencia en la atención a la ciudadanía. Finalmente, se desarrollan soluciones digitales concretas que facilitan los trámites y mejoran la experiencia de los usuarios.

El proyecto representa un cambio profundo en la gestión pública, orientado a eliminar la dependencia del papel, lo que permitirá encontrar información más rápido, evitar extravíos de expedientes, mejorar el seguimiento de los trámites y ordenar los procesos institucionales.

Además de mejorar la atención actual, ICATEC contribuye a proteger la historia de Ica. La digitalización de documentos históricos asegura la preservación de archivos con más de 150 años, resguardando la memoria documental de la región y facilitando su acceso sin poner en riesgo los originales.

El proyecto también genera oportunidades laborales para la población local. Hasta la fecha, más de 300 personas han participado en labores de digitalización, operación tecnológica, control de calidad y soporte documental, beneficiando a jóvenes técnicos y profesionales de la región.

VIDEO RECOMENDADO