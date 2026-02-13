El proyecto ICATEC continúa avanzando en su fase de construcción en la región Ica, donde actualmente se ejecutan trabajos correspondientes a la etapa estructural del edificio que albergará su sede central. La obra forma parte de un plan orientado a fortalecer la infraestructura tecnológica vinculada a la gestión pública regional.

Por la digitalización

En el terreno destinado para el proyecto se desarrollan labores de nivelación y adecuación del suelo, así como excavaciones para la cimentación. Asimismo, se realiza la colocación de acero de refuerzo y el vaciado de concreto, trabajos que permitirán levantar la estructura de cuatro niveles contemplada en el diseño técnico.

De acuerdo con la información del proyecto, estas acciones se ejecutan conforme a los planos y especificaciones establecidas en el expediente técnico, bajo supervisión profesional, como parte del cronograma previsto para esta etapa.

La futura infraestructura constituirá el soporte físico de un sistema tecnológico que integrará diversos procesos digitales institucionales. El objetivo es centralizar operaciones relacionadas con el manejo, almacenamiento y procesamiento de información administrativa, contribuyendo a mejorar la organización interna y la gestión de datos.

ICATEC contempla cuatro componentes principales: infraestructura física, equipamiento tecnológico especializado, digitalización de documentos y archivos, y la implementación de plataformas orientadas a la difusión e interacción ciudadana. Estos elementos serán incorporados de manera progresiva una vez culminada la construcción del edificio.

Según lo proyectado, la puesta en funcionamiento de esta sede permitirá concentrar servicios tecnológicos en un solo espacio, facilitando la modernización de procesos administrativos y el acceso a herramientas digitales para la atención de distintos servicios públicos en la región Ica.

