



El Comando Especial VRAEM confirmó el fallecimiento de ocho efectivos militares —cinco de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y tres del Ejército del Perú (EP)— tras ubicarse los restos del helicóptero siniestrado MI-17, de matrícula FAP 636. El único sobreviviente del accidente es el piloto de la aeronave, el comandante FAP Enzo Espinoza Roque, quien fue evacuado de emergencia a Lima para recibir atención médica especializada.

Las víctimas mortales de la tripulación aérea fueron identificadas como el capitán FAP Bruno Rivas Zegarra, los suboficiales de primera Jorge Evanan Mendoza y Franklin Odar Yovera, y los suboficiales de segunda Luis Alcántara Castillo y Marcos Palomino Ayme. Por parte de la patrulla del Ejército perdieron la vida los suboficiales de segunda Segundo Pereira Huayambe y Carlos Huanilo Santamaria, junto al suboficial de tercera Crisologo Contreras Huaman.

La institución castrense informó que las causas del siniestro ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, a quienes se les brinda todas las facilidades del caso. Asimismo, el Comando Especial VRAEM expresó sus más sentidas condolencias y reafirmó su compromiso de acompañamiento integral a los deudos de los militares caídos en cumplimiento de su deber.