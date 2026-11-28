Una niña de unos 9 años murió tras ser violentamente embestida por un vehículo al intentar cruzar la vía a la altura del kilómetro 112 en Sicaya, cerca de las 2:00 de la tarde, cuando retornaba de su escuela.

El impacto la expulsó a un costado de la carretera, provocando su deceso instantáneo ante la conmoción de los pobladores y el profundo dolor de sus familiares, quienes exigieron a la Policía una investigación rigurosa y el máximo castigo para el responsable, mientras el cuerpo fue trasladado a la morgue de Hualhuas.

En otro tramo de la misma ruta, la imprudencia al volante ocasionó un segundo siniestro en el sector La Huaycha, distrito de Mito. En ese punto, dos vehículos colisionaron aparatosamente, dejando considerables daños materiales.