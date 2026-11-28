Apenas dos declaraciones restan para cerrar la audiencia judicial, a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, en la que se evalúa confirmar o revocar la sentencia de catorce años de prisión contra Martín Vizcarra. El expresidente fue hallado culpable, en primera instancia, de cohecho pasivo propio.

En detalle

Vizcarra Cornejo fue sentenciado en 2025 por la solicitud y recepción de pagos indebidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, relacionados a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La defensa apeló la sentencia dictada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado (Corte Superior de Justicia Penal Especializada). La evaluación comenzó a inicios de septiembre último. Ahora, casi dos meses después, los jueces de la Tercera Sala estarían alistando su decisión final.

El abogado Alejandro Salas, en representación de Vizcarra, brindó sus alegatos finales el 19 de noviembre. En tanto, la fiscal Anggie Guevara hizo lo propio el último jueves 26.

“Lo que dijeron los testigos, lo confirman los documentos. La defensa sostiene que esta condena descansa en las palabras de los colaboradores eficaces y no es así. En los dos hechos, lo que declararon los testigos está respaldado por pruebas que no dependen de ellos. Existen registros telefónicos, documentos de UNOPS, correos (electrónicos) del propio sentenciado, cheques, la contabilidad de la empresa y testigos sin beneficio alguno”, puntualizó Guevara.

En dicha sesión, los magistrados acordaron escuchar, en el próximo encuentro, la autodefensa del exmandatario y la defensa de la constructora Obrainsa. Esta se programó para el martes 1 de diciembre a las 10:00 a.m. Con estas presentaciones, se daría por concluida la audiencia de apelación.

Vizcarra podría negarse a declarar sin que se interprete como aceptación de cargos.