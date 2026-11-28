Tras 14 años de expectativas, finalmente el gas natural llegará a 15 ciudades de siete regiones. Será tras la firma de la novena adenda del contrato de Concesión de Cálidda, empresa que distribuye este combustible (de Camisea) en Lima y Callao.

Las regiones que recibirán gas natural son Junín, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno y Ucayali, en las que 1 millón 200 mil personas recibirán gas natural con una tarifa similar a la que se paga en la capital. El Osinergmin establecerá la tarifa.

Ello permitirá ahorrar aproximadamente el 50% de lo que hoy gastan en otros combustibles para cocinar o bañarse con agua caliente.

Cálidda asumirá una inversión inicial superior de S/2,100 millones para construir 15 plantas, dos City Gate (uno en Ayacucho) y más de 3,700 kilómetros de redes de distribución, sin cofinanciamiento del Estado.

Descentralización

Al respecto, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) destacó la firma de la referida adenda representa un avance importante para la descentralización energética.

“Saludamos la firma de este acuerdo, que representa un paso importante para cerrar las brechas de acceso al gas natural en el país. Las familias del centro y sur del Perú merecen contar con una energía más económica y menos contaminante, en las mismas condiciones que Lima y Callao”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Precisó que según los plazos previstos, las primeras conexiones se iniciarán entre 18 a 24 meses, desde la firma de la adenda.

Uno de los factores que demoró la puesta en marcha del proyecto Siete Regiones fue el de la tarifa, que sería más alta que la de Lima y no atraía a los consumidores.