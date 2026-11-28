La ONPE, a través de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) Ilo y Mariscal Nieto, informó que un total de 1 408 ciudadanos con discapacidad se encuentran habilitados para participar en la Segunda Elección Regional (SER) 2026, que se realizará el domingo 6 de diciembre.

De acuerdo con el padrón electoral, 679 personas corresponden a la provincia de Mariscal Nieto, 94 a la provincia de General Sánchez Cerro y 635 a la provincia de Ilo.

Con el propósito de promover una participación electoral en igualdad de condiciones, ambas ODPE implementarán medidas de atención y orientación dirigidas a los electores con discapacidad. Estas facilidades estarán destinadas a favorecer su desplazamiento, ubicación y atención durante su permanencia en los locales de votación.

Tendrán atención preferente

Entre las medidas contempladas figuran la atención preferente para quienes lo requieran, así como las facilidades de acceso y orientación de acuerdo con las características de cada local de votación.

Asimismo, las personas con discapacidad visual podrán ingresar a la cámara secreta acompañadas por una persona de su confianza, de acuerdo con las disposiciones electorales vigentes.

Mediante estas acciones, la ONPE busca contribuir el desarrollo de una jornada electoral inclusiva, procurando que los ciudadanos con discapacidad cuenten con las condiciones necesarias para ejercer su derecho al sufragio con autonomía, seguridad y respeto.