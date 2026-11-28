El calor continuará durante las noches en Lima y otras zonas del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de las temperaturas nocturnas, que alcanzarán niveles de moderada a extrema intensidad y podrían llegar hasta los 26 °C en algunas localidades.

De acuerdo con el organismo, estas condiciones se presentarán entre el domingo 29 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre.

El aviso comprende a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Para el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre, las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 °C y 26 °C en la costa norte, entre 17 °C y 24 °C en la costa centro y entre 16 °C y 20 °C en la costa sur.

n la sierra, los registros estarán entre 8 °C y 18 °C en la zona norte, de 4 °C a 13 °C en la zona centro y de 2 °C a 12 °C en la zona sur.

El pronóstico para el martes 1 de diciembre mantiene los mismos rangos de temperatura en la costa y la sierra. Para el miércoles 2, último día de la alerta, se esperan valores similares en las zonas costeras, mientras que en la sierra norte oscilarán entre 8 °C y 18 °C y en la sierra centro, entre 8 °C y 13 °C.