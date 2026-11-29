Extensas colas formaron ayer ávidos comensales para degustar “La papa a la huancaína más grande del mundo”, donde se sirvieron 10 mil platos del emblemático potaje huancaíno en la Plaza de la Constitución. “La papa a la huancaína es infaltable en los hogares, restaurante de todo el país y nivel del mundo”, destacó el chef Dave Zavala, que tuvo a su cargo la preparación junto a un batallón de estudiantes del Instituto Continental.

INGREDIENTES. Para la elaboración se utilizó una tonelada de papa Yungay, 350 kilos de ají amarillo, 30 kilos de queso y entre 25 y 30 bandejas de huevos y aceitunas. Asimismo, se preparó alrededor de 800 litros de salsa huancaína, utilizando insumos adquiridos directamente a productores locales.

Dave Zavala destacó que la papa a la huancaína, uno de los platos más emblemáticos y deliciosos de la gastronomía peruana, ha sido reconocida oficialmente por el Indecopi como una Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) y fue logrado por reconocidos chef de nuestra región. Este importante reconocimiento fortalece la identidad cultural y la economía regional de Huancayo y del Perú.Para la preparación se contempló la organización de brigadas de trabajo, el uso de equipos industriales y el estricto control de temperaturas y de la cadena de frío para garantizar la inocuidad de los alimentos. _Para los estudiantes de gastronomía, esta actividad representa una experiencia real de aprendizaje que les permite fortalecer sus competencias profesionales y contribuir a la revaloración de nuestro patrimonio gastronómico, acotó el chef Zavala.

ORIGEN. El gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad de Huancayo, René Lazo, manifestó que una de las historias más difundidas sitúa el origen del plato durante la construcción del Ferrocarril Central, que unía Lima con Huancayo, donde mujeres de la zona preparaban papas sancochadas con una salsa de queso y ají o rocoto para alimentar a los obreros. Al referirse a ellas o a su comida, los trabajadores llamaron al plato “papa de la huancaína” o “papa a la huancaína.

En versiones antiguas se usaba queso fresco, rocoto o ajíes molidos y leche para acompañar papas sancochadas. Al integrarse a la cocina criolla, el rocoto dio paso con frecuencia al ají amarillo, y se incorporaron ingredientes como galletas de soda o pan, aceite, huevo duro, aceitunas negras y lechuga.

“A mi me gusta la papa con su salsa huancaína picante. Yo la preparo sin dorar el ají dorado para que mantenga su picor”, comentó Enma Quispe Castillo, que ayer fue a degustar el tradicional platillo junto a su familia.

La directora de Comercio Exterior y Turismo, Dania Vila Poma dijo que la papa a la huancaína es parte de la identidad cultural y gastronómica de la provincia de Huancayo, que fortalece el turismo en esta época que hay buen clima.

Asimismo, invocó a los turistas optar por visitar en el mes de diciembre la región Junín y sus 9 provincias, donde cada día del año hay una fiesta costumbrista, donde pueden encontrar la celebración de las tradicionales fiestas costumbristas.

Además, para el feriado del 8 de diciembre también pueden recorrer sus distintas zonas turísticas y disfrutar de la gastronomía regional.