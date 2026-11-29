Renovación Popular presentó un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que revoque la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que proclamó a Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima para el periodo 2027-2030 e impidió que Rafael López Aliaga vuelva a ocupar el cargo.

El documento, presentado el sábado 28 de noviembre por el personero legal Fernando Sandoval Ruiz, sostiene que la prohibición constitucional de reelección inmediata no alcanza a quienes postularon como primeros regidores y buscan asumir la alcaldía mediante sucesión legal.

Para sustentar su posición, la agrupación invoca el artículo 194 de la Constitución y los artículos 35 de la Ley de Elecciones Municipales y 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que el primer regidor hábil reemplaza al alcalde en caso de vacancia o ausencia.

Además, cuestiona que el JNE haya establecido su interpretación después de las elecciones municipales del 4 de octubre y recoge los argumentos del voto en minoría de los magistrados Maish Molina y Oyarce Yuzzelli, quienes consideraron que debía respetarse el orden de las listas electorales para completar el cuadro de autoridades ediles.

La apelación también cuestiona la distribución de regidurías del próximo Concejo Metropolitano de Lima. Renovación Popular no objeta los 21 escaños que recibió mediante el mecanismo de premio a la mayoría, pero solicita que se explique cómo se obtuvo la cifra repartidora de 167 315, utilizada para asignar los otros 18 puestos entre las organizaciones políticas.

Según la agrupación, el acta de proclamación del 25 de noviembre presenta el resultado final, pero no detalla el sustento de dicha distribución.

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