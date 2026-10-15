El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que automedicar a personas con Alzheimer puede agravar la confusión, provocar somnolencia y aumentar el riesgo de caídas y fracturas. Por ello, exhortó a los familiares y cuidadores a consultar con un profesional de salud antes de administrar cualquier medicamento.

A través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el sector Salud explicó que las personas con esta enfermedad pueden ser especialmente susceptibles a los efectos adversos de determinados fármacos, incluidos algunos que se utilizan habitualmente para tratar molestias comunes.

La institución también alertó sobre los riesgos de combinar medicamentos sin evaluación profesional, especialmente cuando el paciente recibe tratamientos para otras enfermedades.

¿Por qué es peligroso automedicar a una persona con Alzheimer?

Las personas que viven con Alzheimer pueden experimentar efectos adversos que afectan su orientación, estado de alerta y equilibrio.

Según la Digemid, determinados medicamentos pueden intensificar la somnolencia, la desorientación y la confusión, lo que incrementa la posibilidad de sufrir accidentes.

Estas reacciones adquieren especial importancia en pacientes que ya presentan dificultades cognitivas o problemas para desplazarse.

La directora general de la Digemid, Lida Hildebrandt, advirtió que incluso los medicamentos conocidos pueden producir efectos inesperados cuando se administran sin supervisión.

“En una persona con Alzheimer, un medicamento que parece común o conocido puede producir efectos diferentes y aumentar determinados riesgos, especialmente cuando ya recibe otros tratamientos. Por ello, ningún fármaco debe incorporarse al tratamiento por iniciativa propia”, señaló.

Medicamentos para alergias, insomnio y ansiedad requieren especial cuidado

El Minsa precisó que los fármacos utilizados para tratar alergias, tos, dolor, insomnio o ansiedad tampoco deben administrarse por iniciativa propia.

Algunos de estos productos pueden tener efectos sedantes que disminuyen el estado de alerta y afectan la capacidad de orientación.

Entre los medicamentos que requieren especial precaución figuran determinados tranquilizantes y ansiolíticos, como el diazepam y el alprazolam, cuyo uso debe responder a una evaluación y prescripción médica.

La advertencia no significa que todos los medicamentos utilizados para estas afecciones produzcan los mismos efectos, sino que su seguridad debe evaluarse según el estado del paciente, la dosis y los demás tratamientos que recibe.

Mezclar medicamentos podría aumentar los efectos adversos

Las personas con Alzheimer pueden recibir varios medicamentos para controlar distintas enfermedades o condiciones de salud.

Cuando se incorpora un nuevo producto sin supervisión profesional, aumenta la posibilidad de interacciones farmacológicas y efectos adversos.

Por ello, la Digemid recomienda no modificar por cuenta propia los tratamientos prescritos.

Esto incluye evitar la suspensión de medicamentos, la duplicación de dosis o la reducción de cantidades sin consultar previamente con un médico.

También es importante informar al profesional de salud sobre todos los medicamentos, suplementos y otros productos que utiliza el paciente.

¿Qué síntomas deben alertar a los familiares y cuidadores?

El Ministerio de Salud señaló que algunos cambios repentinos en el comportamiento o estado físico de una persona con Alzheimer requieren evaluación médica.

Entre las señales de alerta se encuentran:

Confusión repentina o más intensa: cambios notorios respecto al estado habitual del paciente.

Somnolencia excesiva: dificultad inusual para permanecer despierto o atento.

Agitación: inquietud o alteraciones del comportamiento que aparecen de manera inesperada.

Desorientación: mayor dificultad para reconocer lugares o situaciones.

Problemas de equilibrio: inestabilidad al caminar o mayor riesgo de caídas.

Estos síntomas pueden tener diferentes causas y no necesariamente corresponden a una reacción a medicamentos.

Por ello, la Digemid recomienda no intentar controlarlos mediante nuevos fármacos sin una evaluación profesional.

Si la persona presenta una alteración súbita importante de la conciencia, dificultad respiratoria, una caída con lesiones graves u otros signos de emergencia, debe buscarse atención médica inmediata.

Tres recomendaciones del Minsa para cuidar a personas con Alzheimer

La Digemid difundió medidas dirigidas a los familiares y cuidadores para reducir los riesgos relacionados con el uso de medicamentos.

Informar sobre todos los tratamientos que recibe el paciente. Es importante comunicar al médico o farmacéutico qué medicamentos, suplementos y otros productos utiliza la persona con Alzheimer, para que puedan evaluarse posibles interacciones. Consultar antes de administrar medicamentos de venta libre. Los productos que pueden adquirirse sin receta también pueden producir efectos adversos o interferir con otros tratamientos. Mantener los medicamentos bajo control. Deben guardarse fuera del alcance de la persona y administrarse de acuerdo con las indicaciones del profesional de salud, respetando las dosis y los horarios establecidos.

Estas recomendaciones buscan reducir errores en la administración y evitar cambios no autorizados en los tratamientos.

¿Dónde recibir orientación sobre el uso seguro de medicamentos?

El Ministerio de Salud recordó que las familias pueden solicitar orientación mediante la línea gratuita 113, habilitada para brindar información relacionada con servicios y cuidados de salud.

La Digemid reiteró que la administración responsable de medicamentos forma parte del cuidado de las personas con Alzheimer.

Asimismo, recomendó que cualquier modificación del tratamiento sea evaluada por un profesional, especialmente cuando aparecen nuevos síntomas o cambios repentinos en el estado del paciente.