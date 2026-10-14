El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer de pulmón que puede detectarse inicialmente como un pequeño nódulo en los exámenes de imágenes. Sin embargo, no toda mancha o lesión identificada en el pulmón significa que una persona tenga cáncer, advirtieron especialistas del Seguro Social de Salud (EsSalud).

A raíz del interés generado por las informaciones sobre la intervención quirúrgica del papa León XIV, el doctor José Palacios, jefe del Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, explicó cómo se diagnostica esta enfermedad, cuándo puede requerirse una operación y qué factores influyen en la recuperación.

El especialista señaló que el adenocarcinoma pulmonar se origina en las células glandulares del pulmón y que su tratamiento depende de las características de la lesión, su extensión y las condiciones de salud del paciente.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar y cómo se detecta?

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se desarrolla a partir de células glandulares presentes en el tejido pulmonar.

En algunos casos puede identificarse inicialmente como un nódulo o una pequeña lesión durante una tomografía u otro estudio de imágenes.

No obstante, el doctor Palacios aclaró que la presencia de un nódulo pulmonar no confirma por sí sola un diagnóstico de cáncer.

Estas lesiones pueden tener distintas causas, incluidos procesos inflamatorios, infecciones o enfermedades malignas.

Por ello, cada hallazgo debe ser evaluado por un especialista, quien determinará si corresponde realizar controles posteriores, una biopsia u otros procedimientos.

¿Cómo se diagnostica el adenocarcinoma pulmonar?

La evaluación de un posible adenocarcinoma pulmonar suele comenzar con estudios de imágenes, especialmente una tomografía computarizada.

Este examen permite observar el tamaño, la ubicación y las características del nódulo, información que ayuda al equipo médico a determinar los siguientes pasos.

Dependiendo de los resultados y de la evaluación clínica, pueden indicarse pruebas adicionales para establecer si la lesión es benigna o maligna.

En determinados casos quirúrgicos se utiliza una biopsia por congelación, procedimiento mediante el cual se analiza rápidamente una muestra de tejido durante la operación.

Este estudio puede orientar las decisiones del cirujano mientras se realiza la intervención.

Posteriormente, el análisis anatomopatológico definitivo permite confirmar con mayor precisión las características de la lesión y aporta información para establecer la etapa de la enfermedad y decidir el tratamiento.

¿Cuándo es necesaria una cirugía por cáncer de pulmón?

La operación no se indica automáticamente ante la presencia de un nódulo pulmonar.

Según EsSalud, la decisión depende de factores como la probabilidad de que la lesión sea maligna, su ubicación, la extensión de la enfermedad y el estado general del paciente.

“Cuando se decide operar, es porque, tras la evaluación especializada, se considera que la lesión puede ser susceptible de resección. En determinados casos, la cirugía se realiza con intención curativa”, explicó el doctor José Palacios.

Esto significa que, en pacientes seleccionados, el equipo médico puede considerar posible retirar quirúrgicamente el tejido afectado.

Sin embargo, la cirugía no constituye el tratamiento indicado para todos los casos de adenocarcinoma pulmonar.

La elección debe individualizarse y considerar tanto las características del cáncer como la condición clínica de cada persona.

¿Qué tratamientos pueden necesitarse después de una operación?

La extirpación de una lesión pulmonar no significa necesariamente que el tratamiento haya concluido.

Después de la cirugía, los especialistas revisan los resultados definitivos del análisis de tejidos para conocer mejor las características y la extensión de la enfermedad.

A partir de esos hallazgos, el equipo médico determina si el paciente necesita seguimiento o tratamientos complementarios.

EsSalud explicó que esta decisión depende del diagnóstico definitivo y de la etapa en que se encuentre el cáncer.

Por ello, el control posoperatorio es importante tanto para vigilar la recuperación física como para establecer los siguientes pasos de la atención.

¿Cuánto tiempo dura la recuperación tras una cirugía de pulmón?

El tiempo de recuperación depende del tipo de operación, la técnica utilizada, la condición de salud previa del paciente y su evolución después del procedimiento.

Como referencia general, EsSalud indicó que algunos pacientes pueden permanecer hospitalizados entre tres y siete días después de una cirugía pulmonar.

Sin embargo, ese periodo puede variar según las necesidades médicas y la aparición de posibles complicaciones.

Una vez que reciben el alta, los pacientes pueden necesitar varias semanas para recuperar progresivamente sus actividades habituales.

El retorno al trabajo, la actividad física y otras tareas cotidianas debe realizarse conforme a las recomendaciones del equipo tratante.

¿Por qué son importantes los controles después de la cirugía?

El seguimiento médico permite evaluar la evolución del paciente y detectar oportunamente situaciones que requieran atención.

También sirve para revisar los resultados anatomopatológicos definitivos y definir si corresponde realizar otros tratamientos.

El doctor Palacios recordó que cada paciente requiere una evaluación individual, por lo que no existe un tiempo único de recuperación aplicable a todas las personas sometidas a cirugía pulmonar.

En ese sentido, EsSalud recomendó que cualquier nódulo o hallazgo anormal identificado en un examen de imágenes sea evaluado por profesionales de salud.

La institución advirtió que estos resultados no deben interpretarse de manera aislada ni utilizarse para establecer un diagnóstico sin valoración médica especializada.