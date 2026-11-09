El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, advirtió que el 40% de la inversión pública correspondiente a los proyectos desarrollados durante los últimos diez años se encuentra abandonada o sin concluir, pese a los recursos destinados por el Estado a la construcción de infraestructura.

Durante su participación en el foro Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño, organizado por El Comercio y América Multimedia, con apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuestionó las deficiencias en la gestión de las obras públicas.

“Tenemos una enfermedad de inaugurar primeras piedras, pero no nos importa terminar el servicio, la última milla”, sostuvo Cuba sobre aquellos proyectos que quedan inconclusos y no llegan a beneficiar a la ciudadanía.

El ministro explicó que el Perú destina aproximadamente el 5% de su producto bruto interno (PBI) a inversión pública, una proporción superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, afirmó que ese esfuerzo presupuestal no se refleja plenamente en infraestructura terminada.

Expedientes técnicos mal elaborados y falta de presupuesto frenan obras

Cuba identificó tres factores que explican una parte importante de las paralizaciones: expedientes técnicos deficientes, insuficiencia de financiamiento y problemas de corrupción.

Según explicó, en algunos casos las obras comienzan con presupuestos que no corresponden al costo real de ejecución. Esto obliga a solicitar recursos adicionales y puede provocar que los trabajos se suspendan si las autoridades no aprueban los nuevos montos.

“Una razón importante es el fracaso en expedientes técnicos mal hechos. Una obra que piensa que va a costar 100, pero como el expediente está mal hecho, termina costando 200″, señaló el ministro al referirse a las deficiencias de planificación que afectan los proyectos de infraestructura.

El titular del MEF también advirtió que algunos gobiernos locales y regionales inician más proyectos de los que pueden financiar, lo que provoca que varias construcciones queden paralizadas por falta de recursos.

MEF priorizará terminar obras inconclusas en el presupuesto de 2027

Frente a este escenario, Elmer Cuba anunció que el presupuesto público de 2027 buscará cambiar los criterios de asignación de recursos para favorecer la culminación de proyectos pendientes.

La propuesta apunta a que las nuevas autoridades municipales y regionales, que asumirán funciones en enero de 2027, continúen las obras iniciadas por sus antecesores en lugar de destinar la mayor parte de sus recursos a nuevas construcciones.

“Tú quieres que te den más dinero, termina las obras que ya comenzó tu antecesor”, expresó el ministro durante su intervención.

Cuba precisó que el Ejecutivo no busca impedir el inicio de nuevos proyectos, sino dar prioridad a aquellos que estén debidamente sustentados y respondan a necesidades indispensables de cada localidad.

Escuelas, hospitales y comisarías figuran entre las obras inconclusas

El ministro señaló que la paralización de infraestructura pública perjudica directamente a los ciudadanos que necesitan acceder a servicios de educación, salud y seguridad.

En ese sentido, mencionó la existencia de escuelas, establecimientos médicos y comisarías que permanecen a medio construir en distintas zonas del país.

Cuba sostuvo que el problema no termina con el gasto presupuestal, pues una obra inconclusa significa que el servicio público previsto todavía no llega a los beneficiarios.

La situación también afecta la confianza de los ciudadanos en la capacidad de las instituciones para ejecutar proyectos y cumplir sus compromisos.

Gobierno prepara reforma para mejorar la inversión pública

El titular del MEF informó que el Ejecutivo trabaja en cuatro reformas estructurales destinadas a mejorar el desempeño económico y elevar el crecimiento potencial del país.

Estas comprenden cambios en el mercado laboral, el mercado de capitales, la administración tributaria y la gestión de la inversión pública.

Para desarrollar las propuestas, el Gobierno ha conformado grupos de trabajo especializados que deberán presentar resultados durante los próximos seis a nueve meses.

Cuba explicó que las reformas serán sometidas a discusión con especialistas y representantes del Congreso, debido a que requieren medidas de largo plazo.

En el caso de la inversión pública, el objetivo será mejorar los mecanismos de planificación, formulación y financiamiento para evitar que las obras queden abandonadas antes de su culminación.

Fenómeno El Niño también condiciona las decisiones económicas

Durante el mismo foro, Elmer Cuba advirtió que el fenómeno El Niño ya está afectando el crecimiento económico peruano.

Según sus estimaciones, el impacto climático habría restado cerca de un punto porcentual al crecimiento proyectado para 2026. Sin esos efectos, afirmó, el país podría haber registrado una expansión de 4,5%.

El ministro indicó que el Ejecutivo busca mantener un crecimiento superior al 3% durante el presente año, pese a las dificultades climáticas y al incremento de los precios internacionales de la energía.

En ese contexto, destacó que mejorar la ejecución de la inversión pública será fundamental para sostener la actividad económica y fortalecer los servicios que necesita la población.