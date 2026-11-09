ProInversión reportó avances por US$ 2.625 millones en proyectos de infraestructura durante los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, de acuerdo con el balance presentado por su presidente ejecutivo, Luis Del Carpio.

El funcionario expuso los resultados durante el foro Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño, organizado por El Comercio y América Multimedia, con apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Según la presentación institucional, el balance comprende ocho hitos de gestión por US$ 2.227 millones, además de dos inicios de obra por US$ 398 millones que recibieron soporte especializado de ProInversión. Las operaciones incluyen adjudicaciones, firmas de contratos, incorporaciones de proyectos, un convenio y una declaratoria de viabilidad.

¿Qué proyectos fueron destrabados durante los primeros 100 días?

El reporte de ProInversión identifica ocho hitos correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2026, por un monto conjunto de US$ 2.227 millones.

Entre las operaciones destacan la adjudicación de 13 colegios en riesgo de Lima Sur, el convenio relacionado con el puerto de Marcona y la adjudicación del Centro de Convenciones de Lima.

También figuran la incorporación de la PTAR Iquitos, el proyecto Parque 23, la firma del contrato de la PTAR Puerto Maldonado y el primer contrato del Grupo 1 de transmisión eléctrica como entidad titular.

Los ocho hitos de inversión presentados por ProInversión

La lámina institucional presenta el siguiente desglose económico:

Hito Monto Viabilidad de proyecto en Cerro Paquín, Ica* US$ 67 millones Incorporación del Parque 23 US$ 162 millones Incorporación de PTAR Iquitos US$ 415 millones Adjudicación de 13 colegios en riesgo de Lima Sur US$ 584 millones Convenio del puerto de Marcona US$ 405 millones Adjudicación del Centro de Convenciones de Lima US$ 105 millones Firma de contrato de PTAR Puerto Maldonado US$ 150 millones Firma de contrato del Grupo 1 de transmisión eléctrica US$ 339 millones Total de ocho hitos US$ 2.227 millones

Este resultado refleja operaciones en diferentes fases de desarrollo. Algunas corresponden a proyectos adjudicados, mientras que otras representan avances administrativos o contractuales necesarios para su ejecución.

Torre Trecca y aeropuerto de Juliaca suman US$ 398 millones

El balance también contempla US$ 398 millones vinculados al inicio de obras de la Torre Trecca, de EsSalud, y del aeropuerto de Juliaca, ambas iniciativas con acompañamiento técnico especializado de ProInversión.

En el caso de la Torre Trecca, la presentación asigna US$ 140 millones al hito de inicio de obras. La agencia confirmó que los trabajos de modernización comenzaron el 3 de noviembre de 2026 bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).

La inversión contractual de la Torre Trecca asciende a S/ 486,3 millones, sin IGV, y contempla la construcción y equipamiento de infraestructura destinada a ampliar la atención médica especializada de EsSalud.

Por su parte, ProInversión informó sobre el comienzo de las obras de modernización del aeropuerto de Juliaca, que incluyen intervenciones en la pista de aterrizaje, calles de rodaje y plataforma de aeronaves.

Gobierno apunta a adjudicar más de US$ 10 mil millones anuales

Además del balance de los primeros 100 días, Luis Del Carpio expuso las metas de la agencia para los próximos años del gobierno de Keiko Fujimori.

“Es una meta alcanzable con un Gobierno como este, que tiene una ruta clara”, sostuvo el presidente ejecutivo de ProInversión al referirse al objetivo de adjudicar más de US$ 10 mil millones por año durante el resto del quinquenio.

La meta considera tres mecanismos de participación privada: Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras por Impuestos (OxI) y Proyectos en Activos (PA).

Del Carpio recordó que, según información destacada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión privada registró un crecimiento superior al 15 % durante el primer semestre de 2026.

Cartera supera los US$ 40 mil millones y comprende 24 regiones

El titular de ProInversión señaló que la cartera de la institución comprende 87 proyectos y ocho adendas, valorizados en más de US$ 40 mil millones, con alcance previsto en 24 regiones del país.

Para 2027, el funcionario proyectó hasta S/ 17.837 millones en proyectos de APP y Obras por Impuestos en ejecución, que contribuirían a sostener el dinamismo de la inversión privada.

Entre las obras mencionadas figuran el Anillo Vial Periférico, la Torre Trecca, el puerto de Marcona, el Tren Macho y la carretera Longitudinal de la Sierra.

Asimismo, se busca avanzar con las concesiones de proyectos de irrigación como Chinecas, Chavimochic III y la operación de Olmos, además del Tercer Grupo de Aeropuertos.

Reconstrucción tras El Niño abre nuevas oportunidades de inversión

Del Carpio también vinculó la agenda de infraestructura con las necesidades de prevención y reconstrucción frente al fenómeno El Niño.

Durante su exposición, recordó que el presupuesto de 2027 incorporaría S/ 18.000 millones adicionales y mencionó el uso de saldos de Obras por Impuestos para culminar obras paralizadas, entre las medidas fiscales anunciadas por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

La estrategia busca movilizar recursos públicos y privados para acelerar infraestructura de transporte, salud, saneamiento e irrigación, así como fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos.