Las micro y pequeñas empresas (mypes) son un milagro de la economía porque se mantienen fuertes, pero si el fenómeno de El Niño Costero se presenta fuerte, las golpeará mucho, sobre todo a las de la pesca y el agro, y haría que se quiebre la cadena de pagos, señaló Jorge Solís, director de la Caja Huancayo.

De allí que cree que el gobierno debe dar programas de garantía dirigida exclusivamente a las mypes para que accedan a créditos más baratos y se conserve la cadena de pago, en consecuencis fluya la economía.

En ese sentido, manifestó que se estima que unas 600 mil mypes serán golpeadas muy fuertemente en todo el país por efecto de El Niño Costero, sobre todo en el norte, por lo que quedarían desfinanciadas.

“Por ejemplo, se viene la campaña escolar, que es una campaña grande. Será bastante complicada para las mypes porque el Niño golpeará también las ventas. La campaña del 2027 representará la mitad de lo que representó la campaña del 2026”, anotó.

Convenio

La Caja Huancayo suscribió una Declaración de Intención con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para formalizar una operación de préstamos subordinado hasta por S/ 61.2 millones.

Su presidente, Felipe Atoche, precisó que esa operación permitirá fortalecer el patrimonio de la Caja para poder atender exclusivamente a las mypes que operan en las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Pasco.

Yukinari Hosokawa, Representante Residente de JICA en el Perú, destacó que el crédito, pendiente de ser aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), será especialmente dirigida a las zonas andinas del Perú, lo que promoverá aún más la inclusión financiera.