Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR), las expectativas de los empresarios se contrajeron un tanto en octubre con relación a setiembre.

De los 12 indicadores, solo uno retrocedió al tramo pesimista (por debajo de los 50 puntos). Es el de la economía a tres meses, que pasó de 56.8 en setiembre a 49.5 puntos en octubre, perdiendo casi 7 puntos.

Sin embargo, el indicador de la economía a doce meses, si bien retrocedió, se mantuvo en el tramo optimista, pasó de 67.6 a 63.1 puntos.

Como se recuerda, la encuesta de agosto, a casi un mes del nuevo gobierno, mostró un repunte de la confianza de los empresarios, luego de estar en el terreno pesimista por varios años.

Pero, en agosto, las expectativas empresariales nuevamente retrocedieron, pero los 12 indicadores estaban en terreno optimista, es decir, por encima de los 50 puntos.

Las expectativas de los empresarios sobre contratar personal también se disminuyeron, tanto a tres como a 12 meses

Clima

Al respecto, Víctor Fuentes, Gerente Central de Economía del Instituto Peruano de Economía (IPE), estimó que el resultado de la encuesta podría estar vinculado al Fenómeno de El Niño (FEN), que desde hace unas semanas ya está causando estragos, comprometiendo la economía del norte del país, sobre todo.

El fenómeno climático está golpeando al sector pesquero y al agroindustrial, lo que ha elevado los precios de los productos marinos, entre ellos el bonito, la especie de mayor demanda entre la mayoría de los peruanos.

Del mismo modo, está afectando al sector agroindustrial, sobre todo los frutos que se producen en el norte, como el mango, que por el excesivo calor ha reducido la floración. También está impactando la producción de palta.