El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, anunció que su país evalúa participar en cuatro proyectos de inversión en territorio peruano, principalmente relacionados con infraestructura, puertos y tecnología. Según adelantó, una de estas iniciativas estaría próxima a concretarse.

El diplomático realizó estas declaraciones durante el foro Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño, organizado por El Comercio y América Multimedia, junto con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

“En este momento estamos viendo cuatro proyectos que vamos a invertir. Uno estamos al cerrar pronto, así que no puedo hablar cuáles son”, manifestó Navarro, quien explicó que todavía no podía proporcionar detalles sobre las iniciativas.

Estados Unidos apunta a puertos, infraestructura y tecnología

Durante su intervención, el representante diplomático sostuvo que Perú ocupa un lugar estratégico para Washington debido a su ubicación geográfica, estabilidad macroeconómica y diversidad productiva.

“Perú es clave”, afirmó Navarro, al referirse a la importancia del país para la política estadounidense hacia el hemisferio occidental.

Consultado sobre el interés de inversionistas norteamericanos en infraestructura portuaria, más allá de los puertos de Matarani e Ilo, el embajador confirmó que ese sector forma parte de las prioridades de su país.

“Vamos a invertir en puertos, vamos a invertir en infraestructura, en tecnología”, aseguró.

Navarro explicó que el Gobierno estadounidense está modificando su modelo de relación económica con otros países para priorizar proyectos concretos y mecanismos de diplomacia comercial que permitan movilizar capital privado.

No obstante, precisó que todavía no puede identificar las cuatro iniciativas evaluadas ni anunciar sus montos o cronogramas de inversión.

“USAID no regresa”: embajador explica nueva estrategia de cooperación

El diplomático también reiteró que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) no retomará sus operaciones bajo el esquema anterior.

“La USAID no regresa, punto”, señaló Navarro al explicar que Washington busca establecer una nueva forma de cooperación con países como Perú.

Según detalló, el cambio implica priorizar inversiones y programas estructurados conjuntamente con las autoridades nacionales, con mayor énfasis en resultados concretos y en los intereses de los contribuyentes e inversionistas estadounidenses.

El embajador aclaró que esta decisión no significa el fin del apoyo de Estados Unidos al Perú, sino una modificación en los mecanismos mediante los cuales se canalizará la cooperación.

Minería, telecomunicaciones, textiles y turismo atraen interés estadounidense

Además de la infraestructura portuaria, Bernie Navarro identificó otros sectores con posibilidades de captar inversiones provenientes de Estados Unidos.

Entre ellos mencionó la minería, las telecomunicaciones, los textiles y el turismo, actividades que consideró relevantes por la diversidad de la economía peruana.

El diplomático señaló que recientemente ha observado un mayor interés de empresarios estadounidenses en el sector textil y en proyectos turísticos.

También destacó el papel de los pequeños negocios y emprendedores como motores de desarrollo económico.

En ese sentido, aseguró que la Embajada de Estados Unidos continuará respaldando iniciativas vinculadas al emprendimiento y al fortalecimiento de las actividades empresariales en Perú.

Navarro destaca estabilidad económica y liderazgo de Keiko Fujimori

El embajador sostuvo que uno de los principales desafíos para atraer inversión extranjera ha sido la incertidumbre política registrada durante los últimos años.

Aunque reconoció la estabilidad macroeconómica peruana, afirmó que los inversionistas estadounidenses han expresado preocupación por la falta de claridad de las reglas y los cambios en el liderazgo político.

Según Navarro, el escenario actual presenta mejores condiciones para promover nuevas inversiones debido a la coincidencia entre los fundamentos económicos del país y la conducción política de la presidenta Keiko Fujimori.

El diplomático explicó que su labor consiste en convencer a empresarios estadounidenses de invertir en Perú, a diferencia de otros modelos de inversión que pueden estar más directamente vinculados a decisiones estatales.

En ese contexto, presentó el lema “Perú is open for business” (Perú está abierto a los negocios) como parte de su estrategia para generar confianza entre los inversionistas norteamericanos.

Estados Unidos ofrece cooperación contra el crimen organizado

Durante el foro, Navarro también abordó la importancia de la seguridad ciudadana para atraer inversiones y mantener la estabilidad económica.

“Sin seguridad no hay estabilidad y sin estabilidad no hay prosperidad”, afirmó al referirse a la cooperación bilateral en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

El embajador destacó el mecanismo denominado Escudo de las Américas y la coordinación entre las autoridades de ambos países para enfrentar amenazas como el narcotráfico y otros delitos que operan a través de las fronteras.

En octubre, autoridades peruanas y estadounidenses sostuvieron reuniones para fortalecer la cooperación militar y el intercambio de información frente al crimen organizado y la minería ilegal.

Navarro sostuvo que Estados Unidos está dispuesto a brindar apoyo de acuerdo con los requerimientos del Gobierno peruano, tanto en materia de información como en otras capacidades de seguridad.

“En lo que quiera el país”, respondió al ser consultado sobre el alcance que podría tener esa cooperación. El diplomático insistió en que la colaboración debe respetar las decisiones soberanas del Perú y responder a las necesidades planteadas por sus autoridades.