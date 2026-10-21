Ante las lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027, los conductores deben prestar especial atención al estado de sus vehículos para reducir el riesgo de accidentes y fallas mecánicas. Las pistas mojadas, la acumulación de agua y la reducción de la visibilidad pueden dificultar la conducción tanto en las ciudades como en las carreteras.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta por El Niño Costero y ha recomendado adoptar medidas preventivas ante la temporada de lluvias de septiembre de 2026 a abril de 2027. Este periodo corresponde a la temporada de vigilancia y no significa que lloverá de manera continua en todas las regiones.

¿Por qué es importante revisar el vehículo antes de las lluvias?

Ricardo Arnaiz, gerente de Post Venta de Mitsui Automotriz, explicó que realizar una revisión preventiva permite identificar componentes desgastados y corregir problemas que podrían comprometer la seguridad al conducir bajo condiciones meteorológicas adversas.

“Preparar el vehículo antes de la temporada de lluvias permite anticiparse a posibles fallas y asegurarse de que sus principales sistemas respondan adecuadamente ante condiciones más exigentes de manejo”, señaló el especialista.

Arnaiz recomendó prestar atención a cinco aspectos relacionados con la seguridad, el mantenimiento y la prevención de daños durante las precipitaciones.

1. Revisar neumáticos para evitar pérdida de adherencia

Los neumáticos son fundamentales para mantener el control del vehículo sobre una pista mojada. Por ello, el especialista recomienda comprobar su presión, el desgaste de la banda de rodamiento y la posible presencia de cortes o deformaciones.

También es importante identificar desgastes irregulares, ya que pueden ser una señal de problemas de alineación, suspensión o presión de inflado.

Un neumático en mal estado tiene mayores dificultades para evacuar el agua que se acumula entre la llanta y el pavimento, lo que aumenta el riesgo de aquaplaning, una situación en la que el conductor pierde adherencia y capacidad de dirección.

2. Comprobar el sistema de frenos antes de conducir

El sistema de frenos debe funcionar correctamente para responder ante maniobras de emergencia, especialmente cuando la superficie de la vía se encuentra resbaladiza.

Arnaiz recomienda verificar el estado de las pastillas, discos y demás componentes, además de atender ruidos inusuales, vibraciones o cambios en la respuesta del pedal.

Una inspección realizada por personal técnico permite detectar señales de desgaste y corregir fallas antes de que afecten la capacidad de frenado.

Durante las lluvias, también es importante reducir la velocidad y mantener una mayor distancia respecto del vehículo que circula adelante.

3. Verificar luces y limpiaparabrisas para mejorar la visibilidad

Las precipitaciones intensas pueden reducir considerablemente la visibilidad de los conductores. Por ello, se recomienda comprobar que todas las luces funcionen adecuadamente y que los limpiaparabrisas retiren el agua sin dejar zonas sin limpiar.

Las escobillas desgastadas pueden producir marcas sobre el parabrisas y dificultar la visión, especialmente durante lluvias intensas o al conducir de noche.

También debe revisarse el nivel del líquido limpiaparabrisas y el funcionamiento de los sistemas de desempañado, que ayudan a mantener despejados los cristales.

4. Revisar batería y sistema eléctrico del automóvil

Durante la temporada de lluvias suele aumentar el uso de luces, limpiaparabrisas y sistemas de ventilación o desempañado, lo que exige un funcionamiento adecuado del sistema eléctrico.

El especialista recomienda evaluar el estado de la batería, sus conexiones y el sistema de carga para identificar posibles fallas o señales de desgaste.

Una revisión preventiva también permite comprobar que los terminales se encuentren correctamente ajustados y que no presenten corrosión.

Arnaiz señala que una inspección especializada puede ayudar a detectar estos problemas antes de que ocasionen dificultades para encender el vehículo o interrupciones en el funcionamiento de sus componentes.

5. Evitar cruzar calles inundadas o con agua acumulada

Una de las principales recomendaciones es no intentar atravesar calles o carreteras inundadas. La profundidad del agua puede ser mayor de lo que aparenta y ocultar huecos, desniveles u otros peligros.

Además, el ingreso de agua a la admisión del motor puede ocasionar daños mecánicos graves. Una corriente de agua también puede comprometer la estabilidad del automóvil y poner en peligro a sus ocupantes.

Ante una vía inundada, la alternativa más segura es buscar otra ruta y seguir las indicaciones de las autoridades.

Si el motor se apaga después de ingresar a una zona con agua, no se debe intentar volver a encenderlo, pues podría agravarse un daño interno.

El Niño Costero obliga a reforzar la prevención en las carreteras

La temporada de lluvias 2026-2027 requiere especial atención en la costa norte del Perú, donde regiones como Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad presentan riesgos asociados a precipitaciones intensas, aniegos y activación de quebradas.

Los comunicados del ENFEN advierten que El Niño Costero podría prolongarse durante el otoño de 2027, mientras que las precipitaciones de la temporada podrían superar los valores normales en diferentes sectores del norte peruano.

Ante este escenario, mantener el automóvil en buenas condiciones no reemplaza las medidas de precaución durante la conducción. Los conductores deben consultar los avisos meteorológicos, evitar rutas afectadas por huaicos e inundaciones y suspender los desplazamientos cuando las condiciones representen un peligro.

Una revisión oportuna y una conducción prudente pueden reducir los riesgos durante la temporada de lluvias.