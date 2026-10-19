Comprar un auto no siempre es la alternativa más conveniente para movilizarse, especialmente cuando se necesita un vehículo solo algunos días de la semana o para realizar viajes ocasionales. Aunque tener movilidad propia ofrece autonomía y comodidad, también implica asumir gastos permanentes que deben evaluarse antes de tomar una decisión.

En Lima, esta elección cobra especial importancia debido a las dificultades del tránsito. Según datos citados por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la congestión vehicular genera cerca de 195 horas perdidas al año por conductor en la capital, una situación que también influye en la planificación de los desplazamientos.

Diana Zegarra, jefa de Kinto Share en Mitsui Automotriz, explicó que antes de adquirir un vehículo es importante analizar la frecuencia con la que será utilizado, los trayectos habituales y los gastos asociados a su propiedad.

“Antes de pensar en comprar un auto, es importante preguntarse con qué frecuencia realmente se utilizará y qué tipo de desplazamientos se realizarán. Para quienes necesitan un vehículo solo en determinados momentos, el alquiler puede ofrecer la flexibilidad de contar con un auto cuando lo necesitan, sin asumir los costos y responsabilidades permanentes que implica tener uno propio”, señaló.

¿Cuándo conviene alquilar un auto en lugar de comprarlo?

La especialista identificó cuatro situaciones en las que el alquiler de vehículos puede representar una alternativa frente a la compra, principalmente cuando la necesidad de movilidad es ocasional o temporal.

1. Cuando necesitas un auto solo algunos días

Si durante la semana utilizas transporte público, taxis o aplicaciones de movilidad y únicamente requieres un vehículo los fines de semana o en fechas específicas, alquilar puede ser una opción más práctica.

Esta alternativa permite disponer de un auto cuando sea necesario, sin mantener uno estacionado durante gran parte del tiempo ni asumir de forma permanente los gastos asociados a su propiedad.

2. Para viajes, vacaciones o feriados

Los viajes fuera de Lima pueden requerir mayor autonomía para movilizarse entre diferentes destinos, especialmente cuando se viaja en familia o en grupo.

En estos casos, el alquiler permite elegir un vehículo según el número de pasajeros, la cantidad de equipaje y las características de la ruta. También resulta importante revisar si el servicio contratado incluye un seguro vehicular y cuáles son sus condiciones.

3. Cuando necesitas movilidad por un periodo determinado

Una visita familiar, un proyecto laboral fuera de la ciudad o una temporada con mayores necesidades de desplazamiento pueden hacer necesario contar con un auto durante algunos días o semanas.

En estos escenarios, alquilar un vehículo permite atender una necesidad temporal sin comprometerse con la compra de una unidad que podría dejar de utilizarse con frecuencia una vez concluida esa etapa.

4. Cuando buscas evitar gastos permanentes

Tener un vehículo propio implica desembolsos adicionales al precio de compra. Entre ellos se encuentran el mantenimiento, los seguros, el estacionamiento y otros gastos relacionados con su uso y conservación.

Para quienes utilizan un auto ocasionalmente, el alquiler puede permitir una mejor planificación de los gastos, al contratar el servicio únicamente durante el periodo necesario.

¿Qué gastos debes considerar antes de comprar un auto?

El precio de adquisición no es el único factor que debe evaluarse al decidir tener un vehículo propio. También es importante considerar los costos que se generan durante su uso y mantenimiento.

Entre los principales gastos figuran el combustible, los servicios de mantenimiento, los seguros, el estacionamiento y las reparaciones que puedan presentarse con el tiempo.

Por otro lado, al optar por un vehículo de alquiler, es necesario revisar la tarifa, el periodo contratado, la cobertura del seguro, las condiciones de devolución y las posibles restricciones de uso.

Zegarra señaló que servicios como Kinto Share, disponibles mediante una aplicación, ofrecen opciones de alquiler que incluyen seguro a todo riesgo y kilometraje ilimitado dentro de la tarifa, de acuerdo con las condiciones del servicio.

¿Qué es más conveniente: comprar o alquilar un vehículo?

La decisión dependerá principalmente de la frecuencia de uso, el presupuesto disponible y las necesidades de movilidad de cada persona.

Para quienes requieren un vehículo todos los días, comprar uno puede resultar una alternativa a evaluar. En cambio, cuando el uso se limita a viajes, actividades de fin de semana o necesidades específicas, el alquiler puede ofrecer mayor flexibilidad.

Antes de elegir, lo recomendable es comparar el costo total de mantener un vehículo propio con el gasto que representaría alquilarlo durante los días en que realmente se necesita.

De esta manera, es posible identificar qué opción se adapta mejor a la rutina y evitar asumir compromisos económicos que no respondan a las necesidades habituales de transporte.