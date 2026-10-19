Prime Video presentó un nuevo tráiler y el póster oficial de Blade Runner 2099 durante la Comic Con de Nueva York 2026. La serie limitada, protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, se estrenará el próximo 25 de noviembre en más de 240 países y territorios.

El adelanto fue revelado durante un panel realizado el sábado 10 de octubre, que reunió a los protagonistas y al equipo creativo de la producción desarrollada por Amazon MGM Studios y Alcon Television Group. La presentación permitió conocer nuevos detalles del universo futurista en el que se desarrollará la historia.

La serie contará con ocho episodios, que estarán disponibles exclusivamente en la plataforma de streaming desde su fecha de lanzamiento.

¿De qué trata Blade Runner 2099?

La historia se desarrolla 50 años después de los acontecimientos de la película Blade Runner 2049 y presenta una versión renovada de Los Ángeles, una ciudad que ha vuelto a surgir, pero no gracias a la humanidad.

La trama sigue a Cora, una fugitiva que intenta dejar atrás su pasado y decide asumir una última identidad como blade runner. En su camino, se ve obligada a formar una alianza con Olwen, una replicante a la que le quedan pocos días de vida.

Ambas emprenden la búsqueda de un prófugo que guarda un secreto capaz de provocar el colapso de la ciudad. La producción retomará así los temas relacionados con la identidad, la humanidad y los replicantes que caracterizan a la franquicia.

Michelle Yeoh y Hunter Schafer encabezan el reparto

La serie tiene como protagonistas a Michelle Yeoh y Hunter Schafer, quienes interpretan a Olwen y Cora, respectivamente.

El elenco principal también incluye a Dimitri Abold, conocido por The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, y Lewis Gribben, quien participó en Somewhere Boy.

Entre los actores invitados recurrentes figuran Katelyn Rose Downey (The Nun II), Daniel Rigby (Renegade Nell), Johnny Harris (A Gentleman in Moscow), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (The Woman King), Matthew Needham (House of the Dragon), Tom Burke (Furiosa) y Maurizio Lombardi (Ripley).

Durante la Comic Con de Nueva York, Yeoh y Schafer participaron en una conversación con Dimitri Abold, Lewis Gribben y Matthew Needham, junto con los productores ejecutivos y la creadora de la serie.

Ridley Scott participa en la producción de Blade Runner 2099

La serie fue creada por Silka Luisa, quien también se desempeña como showrunner y productora ejecutiva. El equipo de producción incluye a Ridley Scott, director de la película original Blade Runner, así como a Andrew Kosove y Broderick Johnson, cofundadores de Alcon Entertainment.

Jonathan van Tulleken, conocido por su trabajo en Shōgun, dirige los dos primeros episodios y participa como productor ejecutivo.

La producción también cuenta con la participación de representantes de Alcon Entertainment y Scott Free Productions, compañías vinculadas al desarrollo de la franquicia cinematográfica.

¿Cuándo se estrena Blade Runner 2099 en Prime Video?

Blade Runner 2099 se estrenará el miércoles 25 de noviembre de 2026, exclusivamente en Prime Video, con sus ocho episodios disponibles desde el lanzamiento.

La plataforma también ha habilitado el adelanto oficial para que los espectadores conozcan más sobre los personajes y el escenario en el que transcurrirá la historia.