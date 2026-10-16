Once años después de su estreno original, Av. Larco El Musical ya se encuentra nuevamente en temporada en La Cúpula de las Artes del Jockey Plaza, que busca despertar la nostalgia de quienes disfrutaron de la obra y conquistar a nuevas generaciones al ritmo de algunas de las canciones más recordadas del rock peruano.

El regreso reúne a buena parte del elenco original: Juan Carlos Rey de Castro, André Salas, André Silva, Daniela Camaiora, Carolina Cano, Emanuel Soriano y Julio Pérez. A ellos se suman María Grazia Polanco, Patricia Barreto, Sebastián Stimman, Renato Bonifás y Braulio Chappell, quienes se incorporan a esta nueva versión de una historia que tiene a la amistad, el amor y los sueños como protagonistas.

La música vuelve a ocupar un lugar central en el espectáculo. Canciones de Pedro Suárez-Vértiz, Arena Hash, La Liga del Sueño y Frágil, entre otros referentes del rock nacional, acompañan la historia de un grupo de jóvenes que intenta encontrar su lugar en el mundo. Más que un recorrido musical, la obra propone volver a una época y a las canciones que siguen formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

TRASCENDIÓ MÁS ALLÁ DEL ESCENARIO

Desde su estreno en 2015, Av. Larco El Musical convocó a más de 42 mil espectadores en dos temporadas exitosas. Su historia también llegó al cine en 2017, ampliando el alcance de una propuesta que encontró en la música peruana una forma de conectar con el público.

La dirección general está a cargo de Giovanni Ciccia, la dirección musical es de Diego Dibós, las coreografías de Vania Masías y el guion de Rasec Barragán. El equipo creativo vuelve a reunirse para llevar a escena una producción que combina música en vivo, interpretación y baile en una historia sobre crecer, enamorarse y perseguir aquello en lo que uno cree.

La nueva temporada de Av. Larco El Musical se presentará hasta el 29 de noviembre de 2026 en La Cúpula de las Artes, ubicada en el Jockey Plaza. Las funciones serán los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p. m., y los domingos a las 7:00 p. m.