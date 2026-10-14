El director Henry Gurmendy vuelve a ponerse al frente de “Eres bueno, Charlie Brown”, el aclamado musical de Broadway basado en los personajes de Peanuts de Charles M. Schulz, pero esta vez con una visión renovada.

El montaje, que estrena este viernes 10 de octubre en la Sala 1 del Multiteatro Movistar, en Santiago de Surco, representa para Gurmendy un reencuentro con un material que ya había dirigido en 2019. “El público familiar es completamente distinto al de hace diez años”, advierte el director, quien esta vez adaptó su mirada al espectador actual.

“El montaje en sí, como libreto, es el mismo, pero lo que ha variado es cómo plantearlo”, explicó el director, quien esta vez se inspiró en el juego infantil para construir la puesta en escena. “Me he basado mucho en lo que son los juegos de niños. Prácticamente, son como niños jugando con cubos y los cubos van armando todas las diferentes escenas”, detalló.

Uno de los mayores retos de la producción fue lograr que actores adultos interpretaran a niños de manera creíble. Gurmendy fue claro sobre lo que buscaba evitar.

“Lo que yo no quería es que se vean a adultos haciendo de niños, que a veces se ve muy falso. Lo que tratamos de hacer es jugar, tratar de encontrar dentro de cada uno de ellos ese niño que tenemos dentro”, señaló.

El trabajo en los ensayos fue progresivo y colectivo, ya que la obra es un ensamble donde los seis personajes están prácticamente siempre en escena.

“Les dejo un tiempo para que ellos hablen, chismeen, rían, porque eso hace que se sienta esa unión real de amigos que después se va a ver en el escenario”, reveló.

El mensaje que espera que el público limeño se lleve es la capacidad de encontrar felicidad en los pequeños detalles.

“Vivimos en un caos, todos estamos muy acelerados, y a veces no nos detenemos a ver detalles pequeños que te pueden alegrar el momento”, señaló, haciendo referencia a la canción de cierre del musical. “Hay una frase que dice ‘la felicidad es’ y empiezan a enumerar detalles tan insignificantes que al final tú dices, oye, sí pues, estamos en un caos, pero no hay que ser ciegos a los detalles que nos pueden hacer felices”.

La producción también marca el estreno de una saga. Gurmendy confirmó que este musical es el primero de cuatro espectáculos que planean traer a Lima: “You’re a Good Man, Charlie Brown, La Navidad de Charlie Brown, Snoopy y El Mundo Según Snoopy. Son los cuatro espectáculos musicales que tiene la licencia y queremos traerlos”. El director además destacó el respaldo del Multiteatro Movistar.

La temporada va del 10 de octubre al 1 de noviembre, con funciones todos los sábados y domingos. Las entradas están disponibles en Teleticket.