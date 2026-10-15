El chef peruano Rodrigo Fernandini estrenó este miércoles 14 de octubre su nuevo podcast “Sobremesa”, un espacio de entrevistas que busca explorar las historias personales, experiencias y perspectivas de figuras nacionales e internacionales, dejando la gastronomía en un segundo plano.

La primera temporada contará con 12 episodios, que se publicarán cada miércoles a las 6:00 p.m. a través del canal oficial de YouTube del chef. Entre los primeros invitados figuran el cantante puertorriqueño Ken Y, la repostera peruana Sandra Plevisani y Eric Brian, exintegrante de la agrupación CNCO.

El programa representa una nueva etapa en la creación de contenido de Fernandini, quien busca mostrar una faceta distinta a la que habitualmente comparte en sus redes sociales.

¿De qué trata “Sobremesa”, el nuevo podcast de Rodrigo Fernandini?

La propuesta nació a partir de las conversaciones que el chef mantenía con sus invitados en su restaurante Fernandini.

Según explicó, después de compartir una comida, las reuniones solían prolongarse con relatos personales, anécdotas y experiencias que iban más allá de los temas culinarios.

Esas conversaciones inspiraron el nombre y el concepto de “Sobremesa”, un espacio que trasladará al formato digital la cercanía de las reuniones alrededor de una mesa.

A diferencia del contenido gastronómico que caracteriza parte de su presencia en redes sociales, el nuevo programa apuesta por entrevistas más extensas y espontáneas.

La intención es que los invitados puedan compartir aspectos de su vida y trayectoria que el público no siempre conoce.

Rodrigo Fernandini busca mostrar una nueva faceta como entrevistador

El chef reconoció que incursionar en este formato representa un desafío profesional, debido a que supone desarrollar conversaciones más personales con invitados de diferentes ámbitos.

“Es todo un reto porque estamos explorando un formato nuevo, pero al mismo tiempo me entusiasma mucho poder mostrar una faceta diferente de mí y conocer las historias de personas que admiro”, expresó Fernandini.

El conductor agregó que el proyecto busca ofrecer una experiencia cercana a sus seguidores.

“Queremos asumir este proyecto con mucha responsabilidad y esperamos que disfruten tanto como nosotros de esta nueva etapa”, señaló.

Con esta propuesta, Fernandini amplía su presencia digital mediante un formato en el que la conversación, y no la preparación de alimentos, será el principal atractivo.

Ken Y, Sandra Plevisani y Eric Brian: los primeros invitados de “Sobremesa”

La primera temporada reunirá a personalidades del entretenimiento, la gastronomía y otros ámbitos.

El episodio inaugural, programado para el miércoles 14 de octubre, tiene como invitado al cantante Ken Y, conocido por su trayectoria en la música urbana.

La segunda entrega, prevista para el miércoles 21 de octubre, contará con la participación de Sandra Plevisani, chef repostera peruana.

Posteriormente, el miércoles 28 de octubre, llegará el episodio con Eric Brian, cantante estadounidense y exintegrante del grupo CNCO.

Los nombres de los demás participantes de la primera temporada no fueron detallados en la información del lanzamiento.

¿Dónde ver el podcast “Sobremesa” y a qué hora se estrena?

“Sobremesa” tendrá nuevos episodios todos los miércoles a las 6:00 p. m., hora peruana, a través del canal oficial de YouTube de Rodrigo Fernandini.

El contenido también estará disponible en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas digitales, de acuerdo con lo anunciado por la producción.

El calendario de los primeros capítulos es el siguiente:

14 de octubre de 2026: Ken Y.

21 de octubre de 2026: Sandra Plevisani.

28 de octubre de 2026: Eric Brian.

La primera temporada comprenderá 12 entregas. El anuncio no precisa una fecha de culminación ni confirma a todos los invitados restantes.

“Sobremesa” apuesta por las historias detrás de sus invitados

El nuevo proyecto busca aprovechar la experiencia de Fernandini como anfitrión para construir conversaciones alejadas del formato tradicional de una entrevista gastronómica.

La propuesta parte de una situación cotidiana: el momento posterior a una comida, cuando los participantes continúan reunidos y comparten experiencias personales.

Así, el chef pretende acercar a su audiencia a las historias de artistas, cocineros y otras personalidades desde una perspectiva más íntima.

Con el estreno del programa, Fernandini suma un nuevo formato a su contenido digital y abre un espacio dedicado a conocer a sus invitados a través de sus propias experiencias.