Mantener las cejas definidas, peinadas y en su lugar durante varias horas puede resultar complicado, especialmente cuando la piel produce grasa, existe sudoración o se toca constantemente el rostro.

Aunque los productos de maquillaje y fijación ayudan a conseguir el acabado deseado, su duración también depende de la preparación de la piel, la técnica de aplicación y la cantidad utilizada.

En ese contexto, la marca de estilismo got2b, de Henkel Peruana, comparte cinco recomendaciones para lograr unas cejas más ordenadas y prolongar su fijación durante las actividades cotidianas.

¿Por qué las cejas pierden su forma durante el día?

Las cejas están expuestas a diferentes factores que pueden afectar tanto la apariencia del maquillaje como la posición de los vellos.

La oleosidad natural de la piel, la sudoración y el contacto con las manos pueden disminuir la duración de algunos productos.

Además, una aplicación excesiva o una distribución poco uniforme del fijador puede generar un acabado sobrecargado.

Por ello, una rutina adecuada debe considerar la limpieza previa, el peinado y el tiempo necesario para que el producto se asiente.

Cinco trucos para mantener las cejas definidas por más tiempo

1. Limpia la piel antes de maquillar las cejas

El primer paso consiste en preparar la zona para facilitar la aplicación de los productos.

Antes de utilizar lápices, sombras o geles fijadores, es recomendable limpiar suavemente las cejas y la piel que las rodea para retirar restos de grasa, sudor o maquillaje anterior.

Una superficie limpia puede contribuir a que los productos se distribuyan mejor y mantengan su acabado por más tiempo.

Después de la limpieza, conviene dejar secar la zona antes de comenzar a maquillar.

2. Peina las cejas siguiendo su forma natural

Para obtener un acabado uniforme, es importante dirigir los vellos de acuerdo con la estructura de cada ceja.

Una técnica consiste en peinar hacia arriba los vellos de la parte inicial y orientarlos progresivamente hacia el arco y el extremo exterior.

Este movimiento ayuda a ordenar la ceja sin alterar excesivamente su forma natural.

También permite identificar espacios que podrían requerir mayor definición mediante otros productos de maquillaje.

3. Utiliza un gel fijador para mantener los vellos en su lugar

Los productos de fijación pueden ayudar a conservar la dirección de los vellos durante la jornada.

Son una alternativa para quienes buscan un acabado ordenado o un efecto similar al laminado de cejas.

Entre las opciones comerciales, got2b menciona su Gel 2 en 1 para Cejas y Bordes got2b Glued, formulado para peinar, definir y fijar los vellos.

Para aplicarlo, la marca recomienda utilizar el cepillo con movimientos ascendentes y luego acomodar las cejas según el estilo deseado.

La duración del resultado puede variar de acuerdo con las características de la piel, las condiciones ambientales y el uso del producto.

¿Cómo evitar que las cejas queden sobrecargadas?

4. Aplica pequeñas cantidades de producto

Uno de los errores más frecuentes al fijar las cejas es utilizar una cantidad excesiva de gel desde el comienzo.

Para evitarlo, se recomienda aplicar una capa ligera y distribuirla uniformemente.

Si alguna zona necesita mayor fijación, puede añadirse una pequeña cantidad adicional.

Esta técnica permite controlar mejor el acabado y disminuir la posibilidad de que las cejas adquieran una apariencia rígida o demasiado cargada.

Además, facilita corregir la dirección de los vellos sin acumular demasiado producto.

5. Espera unos segundos antes de dar el acabado final

Después de aplicar el gel fijador, conviene dejarlo actuar durante unos segundos para que comience a asentarse.

Antes de que se seque completamente, es posible acomodar suavemente los vellos que necesiten mayor definición.

Este paso permite ajustar la forma y conseguir un resultado más uniforme.

Una vez obtenido el acabado deseado, evitar tocar constantemente las cejas puede ayudar a conservar su apariencia por más tiempo.

¿Cómo lograr un efecto de cejas laminadas en casa?

El efecto de cejas laminadas busca mantener los vellos peinados y orientados en una misma dirección para conseguir una apariencia más definida.

Para reproducir un acabado similar con maquillaje, se puede comenzar con una limpieza suave de la zona y continuar con el peinado ascendente.

Luego, se aplica una pequeña cantidad de gel fijador, distribuyéndolo desde el inicio hasta el extremo de cada ceja.

Finalmente, se acomodan los vellos antes del secado completo del producto.

Este procedimiento permite obtener un efecto estético temporal, pero no equivale a un tratamiento profesional de laminado de cejas.

¿Qué hacer para que el maquillaje de cejas dure más horas?

La duración del maquillaje no depende únicamente de utilizar un producto de fijación.

La preparación de la piel y la cantidad aplicada también pueden influir en el resultado.

Por ello, los especialistas de got2b recomiendan comenzar con la zona limpia, respetar la forma natural de las cejas y aplicar los productos gradualmente.

Asimismo, es importante seguir las instrucciones de uso de cada cosmético y evitar su aplicación sobre piel irritada o lesionada.

Mantener una rutina sencilla y adaptada a las necesidades de cada persona puede ayudar a conseguir un acabado ordenado sin recurrir a retoques constantes.