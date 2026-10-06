El mercado de vehículos de dos y tres ruedas continúa creciendo en el Perú. Entre enero y agosto de 2026 se comercializaron más de 385 mil motocicletas y trimotos, cifra que representa un crecimiento superior al 40% frente al mismo periodo de 2025, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

En ese contexto, quienes buscan adquirir su primer scooter deben considerar no solo el precio o el diseño, sino también aspectos vinculados con la comodidad, la seguridad y el consumo, de acuerdo con recomendaciones difundidas por Vespa.

Junior Pacheco, gerente Comercial & Marketing de Moto Continental del Perú, señaló que las necesidades de los usuarios de vehículos de dos ruedas han cambiado y que factores como la seguridad y la adaptación al uso cotidiano tienen cada vez mayor peso en la decisión de compra.

1. Evalúa la comodidad según tus recorridos

El primer aspecto a revisar es si el scooter se adapta al tipo de desplazamiento que realizará el conductor.

La posición de manejo, la altura del asiento, el peso del vehículo y la facilidad para maniobrar pueden marcar diferencias, especialmente para quienes utilizarán el scooter diariamente en zonas urbanas.

También resulta conveniente probar la posición de conducción antes de comprar y evaluar si permite apoyar los pies con seguridad al detenerse.

2. Revisa los sistemas de seguridad

Los frenos, la estabilidad y el agarre son elementos relevantes para cualquier conductor y adquieren especial importancia entre quienes recién comienzan a utilizar vehículos motorizados de dos ruedas.

Antes de elegir un modelo, conviene conocer qué sistema de frenado incorpora, cuáles son sus características de estabilidad y qué elementos de seguridad ofrece.

Además del vehículo, el conductor debe considerar el uso de implementos de protección adecuados y familiarizarse con el comportamiento del scooter antes de incorporarlo al tránsito cotidiano.

3. Compara consumo y autonomía

Otro criterio importante es determinar cuánta distancia se recorrerá habitualmente y con qué frecuencia se utilizará el scooter.

El consumo de combustible o energía y la autonomía disponible pueden variar entre modelos, por lo que revisar estos indicadores permite estimar mejor los costos de uso y la frecuencia con la que será necesario abastecer o recargar el vehículo.

Para quienes realizan desplazamientos diarios, analizar la distancia entre el hogar, el centro de trabajo o estudios y otros destinos frecuentes puede ayudar a identificar la autonomía más adecuada.

Mercado de motos mantiene crecimiento en Perú

La Asociación Automotriz del Perú informó en septiembre que el mercado nacional de motocicletas atraviesa uno de sus periodos de mayor expansión.

Además de las más de 385 mil unidades comercializadas hasta agosto, la organización proyectó que el mercado podría acercarse a las 600 mil motocicletas y trimotos al cierre de 2026 si se mantiene el ritmo registrado durante los primeros ocho meses del año.

Este crecimiento incrementa también la importancia de adoptar criterios de seguridad y uso responsable entre los nuevos conductores.

Vespa cumple 80 años en 2026

Las recomendaciones fueron difundidas por Vespa en el año en que la marca italiana conmemora ocho décadas desde la aparición de su primer modelo.

La primera Vespa nació el 23 de abril de 1946 en Pontedera, Italia. La compañía celebró su 80 aniversario durante 2026 con actividades y ediciones conmemorativas.