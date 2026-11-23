Han transcurrido 64 años desde aquel lejano e inolvidable 23 de noviembre de 1962 donde una vieja casona, que aún se resiste al tiempo, se convirtió en el primer hogar de Correo el diario hecho por huancaínos con el sello rojo, en poco tiempo, se metió en el corazón del valle del Mantaro y el centro del país.

Recién había egresado del colegio. Con ojos incrédulos observaba como un gigante de acero devoraba toneladas de papel que salían de una bobina y en minutos, las noticias más importantes del centro, el país y el mundo aparecían en Correo gracias a los canillitas, esos héroes de la calle, que con voces cantarinas recorrían las frías calles y plazas públicas.

Semanas antes del nacimiento de este mi primer hijo, así lo siento, camiones desembarcaban enormes máquinas: eran la rotoplana y linotipos. Modernos antes hoy piezas de museo mientras en la redacción Raúl Villarán llamado “El Rey de los Tabloides” fundador de Expreso y, prácticamente de Última Hora, exigía material bien redactado, frases cortas, sugestivos titulares para edición cero.

Banchero-Villarán

A inicios de 1962 el Ing. Luis Banchero Rossi empresario que había ubicado al Perú como primer productor mundial de anchoveta une su genio creador con el periodista Raúl Villarán. En conferencia de prensa en el hotel Crillón de Lima anuncian la creación de Empresa Periodística Nacional con el primer Diario Sur en Tacna donde nació Banchero.

Desde entonces me convertí en admirador de Villarán yo que de escolar quería tener carné de periodista para entrar gratis al estadio. Con el paso de los años comprendí que si te descubrían el carné Sendero te mataba. El largo camino me enseñó lo difícil de ser periodista.

Raúl Villarán venía de fundar Correo de Tacna y Piura. Aquí en la Redacción exigía la mejor foto, el mejor titular para edición cero de Correo. Había encontrado en el periodismo la forma ideal de mostrar su talento lo recordó Carlos Hidalgo Pallete primer director del Diario a quien conocí en la corresponsalía de La Prensa a la que acudía después del colegio.

En cierta oportunidad escuché decir a Villarán “podemos salir a la calle con los nervios destrozados, la ropa manchada de tinta, pero si vemos a la gente leer el periódico que hicimos te llenarán de orgullo. En la mesa de edición repetía: “nosotros también educamos en un aula sin paredes, orientamos y anticipamos los acontecimientos” Para eso hay que leer mucho,

Aprendí la lección y enseñé a leer y escribir utilizando, como material didáctico, las páginas de Correo a mis alumnitos de la vespertina de Santa Isabel en su mayoría canillitas y lustrabotas. Uno de ellos me escribió hace poco, recordó esas clases y se sentía orgulloso de ser profesor de Lengua y Literatura.

Bueno, La madrugada del 23 terminamos la celebración en el Café Chilca con Gerardo Calderón, Pepucho Vega y Guillermo Blanco. Ahí se reunían a beber calientitos de pisco políticos, autoridades y pordioseros. Cuando cerró sus puertas después de 30 años el dueño Augusto Villaverde tenía 10 mil relojes y aros matrimoniales empeñados. El domingo tenía que ir al viejo potrero “Edilberto Chávez” que antes había sido chacra donde pastaban vacas y carneros hoy tenía tribuna de madera, techo de calamina y paredes de barro. Era el escenario perfecto donde el “Expreso Verde” deleitaba a miles de hinchas con su constelación de estrellas locales Percy Vivanco, Caldas, Arias, Carbajal y “macho” Gómez.

Con la añoranza del pasado glorioso que te dio la oportunidad no de ser adinerado sino, la de servir y estar al lado de la gente recuerdo que en 1962 la TV no había llegado a Huancayo, sin embargo, un mes antes por orden del propio Villarán, viajé a Lima a prepararme en periodismo deportivo en la Redacción del edificio El Sol de la Colmena.

Con admiración veía el spot b/n en Panamericana. Un gallito de metal se movía al Sur (Tacna), Norte (Piura) y terminaba su canto en el Centro (Huancayo) con la voz de Martínez Morosini. Así, con sencillez, nacen las grandes obras como Correo, la Universidad Comunal del Centro luego UNCP y la Central Hidroeléctrica del Mantaro. Un abrazo y éxitos a las nuevas generaciones de periodistas.