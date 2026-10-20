Gordapaluza, el festival peruano dedicado a la moda plus size y la diversidad corporal, celebrará su segunda edición este 31 de octubre y 1 de noviembre en la Casa de la Cultura de San Miguel, en Lima. El evento tendrá ingreso gratuito y reunirá a emprendedores, diseñadores, modelos y artistas durante dos jornadas de actividades.

La propuesta busca dar mayor visibilidad a las personas de tallas grandes dentro de la industria de la moda, a través de pasarelas, espacios comerciales, conversatorios y presentaciones artísticas. El público podrá asistir desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en ambas fechas.

Además de promover la representación de diferentes cuerpos y tallas, el encuentro ofrecerá una plataforma para emprendimientos peruanos especializados en ropa, accesorios y propuestas de diseño independiente.

Gordapaluza reunirá a más de 20 marcas de moda plus size

Uno de los principales atractivos del festival será su feria de emprendimientos, que contará con más de 20 marcas dedicadas a la moda en tallas grandes.

Los asistentes encontrarán propuestas de ropa casual, prendas para oficina, moda urbana, lencería y otras alternativas diseñadas para diferentes estilos y necesidades.

La programación también incluirá espacios de moda circular, diseño independiente y arte, con el objetivo de ampliar las oportunidades de exhibición y comercialización para los emprendimientos participantes.

Según información difundida sobre el encuentro, la segunda edición contará con 40 puestos comerciales, de los cuales aproximadamente 20 estarán dedicados exclusivamente a la moda plus size.

Desfiles de moda y conversatorios sobre diversidad corporal

Las pasarelas serán otra de las actividades centrales de Gordapaluza 2026. La escuela Altanera Project participará con su grupo de modelos de tallas grandes, mientras que la Red de Diseñadores del Perú presentará propuestas de jóvenes creadores que incluyen prendas para diferentes cuerpos.

El festival también desarrollará conversatorios sobre autoestima, representación, diversidad corporal y experiencias dentro de la industria de la moda.

Entre las participantes anunciadas se encuentra Camila Zamudio, creadora de contenido, fotógrafa y modelo, quien formará parte de los espacios de diálogo previstos en la programación.

A través de estas actividades, los organizadores buscan promover una conversación sobre las oportunidades y dificultades que enfrentan las personas de tallas grandes al momento de encontrar prendas y participar en espacios vinculados con la moda.

Música en vivo y tributos a Queen y Nicky Jam

La programación de Gordapaluza no estará limitada a los desfiles y las actividades comerciales. Durante ambas jornadas también se ofrecerán presentaciones musicales y espectáculos de entretenimiento.

El público podrá disfrutar de propuestas vinculadas con géneros como rock, pop y música urbana, así como de presentaciones de imitadores que rendirán tributo a Queen y Nicky Jam.

Asimismo, habrá espacios gastronómicos, actividades interactivas y zonas diseñadas para la creación de contenido digital.

¿Por qué el festival se llama Gordapaluza?

El nombre del evento parte de la intención de resignificar la palabra “gorda”, utilizada históricamente en contextos despectivos hacia personas con cuerpos grandes.

Los organizadores buscan transformar el término en una expresión vinculada con la identidad, la representación y la celebración de la diversidad corporal.

“Utilizamos una palabra que siempre fue usada para herir y ahora la convertimos en fiesta”, explicó Olenka Tupac Rojas, representante del festival.

La iniciativa también busca destacar las experiencias de mujeres que han encontrado en la moda, el modelaje y el emprendimiento oportunidades para desarrollar sus proyectos y fortalecer su relación con su imagen corporal.

¿Cuándo y dónde se realizará Gordapaluza 2026?

La segunda edición se desarrollará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en la Casa de la Cultura de San Miguel, ubicada en la avenida Federico Gallese 420, frente al parque Media Luna, en Lima.

Ingreso libre

31 de octubre y 1 de noviembre de 2026

10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Casa de la Cultura de San Miguel

Av. Federico Gallese 420, San Miguel, Lima

El encuentro estará abierto al público y permitirá conocer propuestas de emprendimientos especializados en moda para diferentes tallas, además de participar en las actividades culturales y de entretenimiento anunciadas.