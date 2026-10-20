Prime Video reveló las primeras imágenes de la segunda temporada de Menem, la serie de ficción basada en hechos reales sobre el expresidente argentino Carlos Saúl Menem. La producción volverá a contar con Leonardo Sbaraglia como protagonista y estará dirigida por Ariel Winograd.

La nueva entrega continuará la historia del exmandatario durante su segundo periodo presidencial, en una Argentina marcada por las tensiones políticas, el deterioro de la economía y una creciente presión de la prensa sobre su figura pública.

La segunda temporada llegará a Prime Video en 2027, aunque todavía no se ha anunciado una fecha exacta de estreno.

¿De qué tratará la segunda temporada de Menem?

La historia comenzará después del primer mandato de Carlos Menem, que culminó con su reelección como presidente de Argentina. Sin embargo, el escenario político y social será diferente al que enfrentó durante sus primeros años en el poder.

En esta nueva etapa, el mandatario deberá afrontar el desgaste de su imagen pública, los cuestionamientos de sus adversarios políticos y una prensa cada vez más crítica, mientras la situación económica del país se complica.

La serie también recreará algunos de los episodios más recordados de su vida pública, como sus encuentros con Madonna, los paseos en Ferrari y sus declaraciones sobre futuros viajes espaciales.

Estos acontecimientos formarán parte de una historia que explorará la relación entre el poder político, la exposición mediática y el espectáculo durante la década de 1990.

Además, la trama abordará el impacto personal de la muerte de su hijo, Carlos Menem Jr., mientras el expresidente intenta reinventarse con la ayuda de Olegario, su fotógrafo.

La nueva temporada mostrará así uno de los desafíos más complejos del personaje: enfrentar el final de su etapa como presidente de Argentina.

¿Quiénes integran el reparto de Menem temporada 2?

Leonardo Sbaraglia regresará como Carlos Menem, acompañado por un elenco de reconocidos actores argentinos.

Entre los integrantes confirmados se encuentran Juan Minujín, quien participó en Coppola, el representante; Griselda Siciliani, conocida por Envidiosa; y Jorgelina Aruzzi, de El primero de nosotros.

También forman parte del reparto Marco Antonio Caponi, quien participó en Iosi, el espía arrepentido, y Cumelén Sanz, conocida por su trabajo en Monzón, entre otros intérpretes.

Los actores retomarán la historia ambientada en los años noventa, con nuevos conflictos políticos y personales relacionados con el segundo gobierno de Menem.

La primera temporada recibió nominaciones internacionales

La primera temporada de Menem, estrenada en 2025, obtuvo una nominación a Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards.

Asimismo, el compositor Sergei Grosny recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría Música para Medios Visuales por su trabajo en la producción.

Estos reconocimientos forman parte de los antecedentes de la serie, que regresará con nuevos episodios centrados en la última etapa presidencial del político argentino.

¿Quién dirige y produce la segunda temporada de Menem?

La serie fue creada y producida por Mariano Varela, mientras que Ariel Winograd continúa como showrunner y director. El realizador también es conocido por su trabajo en Coppola, el representante y la película El robo del siglo.

El equipo de guionistas está integrado por Patricio Vega, Ariel Winograd y Emanuel Diez.

La producción está a cargo de Yulgok Media, Claxson y Cimarron, con Mariano Varela y Santiago López como productores ejecutivos.

¿Cuándo se estrena Menem temporada 2 en Prime Video?

La segunda temporada de Menem tiene previsto su estreno durante 2027, exclusivamente en Prime Video. Por el momento, la plataforma no ha comunicado el día ni el mes de lanzamiento.

Mientras tanto, la primera temporada puede encontrarse en el catálogo de Prime Video, servicio de streaming disponible en Perú mediante una suscripción mensual.

La plataforma informó que su tarifa en el mercado peruano es de S/ 25,90 mensuales, aunque las condiciones y promociones pueden variar.