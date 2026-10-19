Las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, que coinciden cada 31 de octubre, podrían generar este año un movimiento comercial superior a los S/ 100 millones en el Perú, impulsado por el consumo en restaurantes, entretenimiento, disfraces, bebidas y espectáculos, según estimaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).

De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), citados por la universidad, ambas festividades podrían incrementar el flujo comercial entre un 15 % y un 20 % frente a un fin de semana habitual. Asimismo, el gasto promedio por persona se ubicaría entre S/ 120 y S/ 250.

Este escenario representa una oportunidad para los pequeños negocios y emprendimientos que buscan incrementar sus ventas durante una de las jornadas de mayor actividad comercial del año.

Cinco recomendaciones para aumentar las ventas en Halloween y el Día de la Canción Criolla

Ada Kanashiro, decana de la Facultad de Negocios e Innovación de UCAL, explicó que la coincidencia de ambas celebraciones permite desarrollar propuestas comerciales dirigidas a distintos tipos de consumidores.

La especialista compartió cinco recomendaciones para que las empresas aprovechen el incremento de la demanda y puedan obtener mejores resultados.

1. Combinar Halloween con la tradición criolla

Una de las alternativas consiste en desarrollar experiencias que integren elementos de ambas celebraciones, una tendencia conocida como Criolloween.

Los restaurantes, bares y establecimientos de entretenimiento pueden ofrecer propuestas que combinen gastronomía peruana, música criolla, decoración temática y actividades vinculadas con Halloween.

Según datos de Euromonitor International citados por UCAL, las experiencias combinadas registrarían un crecimiento en preferencia un 25 % mayor frente a formatos tradicionales de concepto único.

2. Prepararse para atender a más clientes

El aumento de visitantes durante estas fechas puede representar mayores ingresos, pero también exige una adecuada organización del personal y los servicios.

La especialista recomienda simplificar la oferta de productos, organizar turnos de trabajo y reducir los tiempos de espera para atender a más consumidores sin afectar la calidad.

De acuerdo con cifras atribuidas por UCAL al gremio AHORA Perú, la extensión de las celebraciones durante la tarde y la noche podría elevar la facturación comercial en más de un 30 % en los negocios vinculados con servicios y gastronomía.

3. Contar con productos para las compras de última hora

La demanda de disfraces, maquillaje, dulces, accesorios y artículos decorativos puede concentrarse en los días previos al 31 de octubre.

Por ello, los negocios deben revisar sus inventarios y asegurar la disponibilidad de los productos con mayor demanda, tanto en sus establecimientos físicos como en sus canales digitales.

UCAL cita análisis de Comscore según los cuales el 60 % de las decisiones de compra para celebraciones de un solo día se tomaría durante las últimas 72 horas previas al evento.

4. Ofrecer experiencias que atraigan a los consumidores

Además de los productos tradicionales, los negocios pueden diferenciarse mediante propuestas que incluyan decoración especial, actividades interactivas, música en vivo y experiencias temáticas.

De acuerdo con estudios de Ipsos citados por la universidad, el 45 % de los consumidores jóvenes estaría dispuesto a pagar un monto adicional por propuestas que incorporen entretenimiento, ambientación o interacción digital.

En ese sentido, la especialista recomienda desarrollar experiencias que respondan a las preferencias del público y permitan diferenciar el negocio frente a la competencia.

5. Planificar los gastos y proyectar las ventas

Aunque Halloween y el Día de la Canción Criolla pueden incrementar la demanda, también generan mayores gastos relacionados con mercadería, contratación de personal, decoración y logística.

Por ello, Kanashiro recomienda analizar los resultados de campañas anteriores y realizar proyecciones financieras antes de invertir.

Según investigaciones de Gartner mencionadas por UCAL, las empresas que analizan sus ventas históricas y simulan escenarios de ingresos podrían reducir hasta en un 35 % el riesgo de sobrecostos o desabastecimiento.

La especialista destacó que la planificación permite evaluar si el incremento de las ventas realmente se traduce en mayores ganancias.

¿Qué negocios podrían vender más durante el 31 de octubre?

Entre los sectores que podrían beneficiarse de ambas celebraciones se encuentran la gastronomía, el entretenimiento, la confección de disfraces, el comercio de accesorios y la organización de espectáculos.

La Cámara de Comercio de Lima también proyectó que las pequeñas y medianas empresas podrían registrar un incremento de ventas de entre 8 % y 12 % durante esta campaña, frente a un periodo habitual.

Según el gremio empresarial, Halloween impulsa principalmente la demanda de disfraces, dulces, decoración y entretenimiento, mientras que el Día de la Canción Criolla favorece a restaurantes, peñas y establecimientos que ofrecen espectáculos musicales.

Para Kanashiro, la clave está en identificar las preferencias de los consumidores y diseñar propuestas que permitan aprovechar las oportunidades comerciales de ambas festividades.

La especialista señaló que los negocios deben dejar de lado la improvisación, analizar la información disponible y planificar sus recursos para responder adecuadamente a los periodos de mayor demanda.