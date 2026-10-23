El próximo sábado 31 de octubre, Curayacu Tiki Bar - San Borja celebrará la octava edición de Zombie Night, una actividad temática que se desarrollará en su local de la avenida Aviación 2712, en San Borja. La propuesta incluirá cinco cócteles especiales, música, disfraces y experiencias inspiradas en las historias de la coctelería tiki.

El evento coincide con el décimo aniversario de Curayacu, un establecimiento que inició sus actividades en San Bartolo en 2016. Según sus organizadores, la celebración busca recuperar la historia del cóctel Zombie y presentar nuevas creaciones elaboradas por su equipo de bartenders.

¿Qué es Zombie Night y cuál es su origen?

La celebración gira alrededor del Zombie, un cóctel clásico de la cultura tiki cuya creación se atribuye a Donn Beach en 1934.

Esta preparación, tradicionalmente elaborada con distintos tipos de ron, cítricos y especias, dio origen a una conocida historia dentro de los bares tiki: la recomendación de limitar su servicio a dos unidades por persona debido a su contenido alcohólico.

Curayacu ha incorporado esa tradición a su propia narrativa, según la cual quien supera ese límite podría convertirse simbólicamente en un zombi.

La temática ya formaba parte de las actividades del establecimiento en años anteriores. En una entrevista publicada por La República en 2023, Hugo Luna, representante del bar, explicó cómo la leyenda del Zombie había inspirado su carta especial de octubre.

Curayacu presentará cinco cócteles temáticos

La octava edición de Zombie Night contará con cinco propuestas que combinan ingredientes tropicales, andinos y amazónicos con personajes de ficción y relatos tradicionales.

Creación Inspiración y principales ingredientes Zombie Pishtaco Creación de Miguel Romero inspirada en las leyendas andinas, con ron, chirimoya, naranja, kion y miel de agave. Amazonian Zombie Propuesta de Chio que incorpora mango, sachaculantro, masato, ají charapita y camu camu. Zombie George Cóctel de Jairo basado en un personaje del universo Curayacu, con ron de coco, banana, piña y especias. Pumpkin Zombie Preparación temática con calabaza, piña y una historia vinculada a una bruja. Andean Zombie Creación de Hugo Luna inspirada en la leyenda del Silbón, con aguaymanto, chirimoya y otros ingredientes.

Música, disfraces y fotografías durante la celebración

Además de la carta especial, la programación del 31 de octubre incluirá un DJ en vivo, fotografías instantáneas tipo Polaroid y un concurso al mejor disfraz.

El establecimiento también ha anunciado una dinámica de cofres con premios vinculados a una marca de bebidas, así como decoración temática relacionada con su concepto tropical.

Las actividades están dirigidas a un público adulto y forman parte de la octava edición de la celebración.

¿Cuánto cuesta participar en Zombie Night 2026?

Curayacu informó que ofrecerá un paquete denominado Zombie Night Pass, cuya preventa tendrá un precio de S/ 125 por persona hasta el domingo 25 de octubre.

Según el comunicado, el paquete comprende un cóctel de bienvenida, tres cócteles Zombie, un piqueo temático, una participación en el juego de cofres, una fotografía Polaroid, acceso a la programación musical y participación en el concurso de disfraces.

La organización no precisó el precio regular que regirá después de la preventa ni las condiciones de devolución o cancelación. Estos detalles deben consultarse directamente con el establecimiento.

¿Dónde queda Curayacu San Borja y cómo reservar?