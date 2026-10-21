Los sabores de las 25 regiones del Perú se reunirán en Lima durante una nueva edición de la feria gastronómica Perú Mucho Gusto Lima 2026, que se realizará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en la explanada de la Costa Verde, ubicada en el distrito de Magdalena del Mar. El ingreso será gratuito y los visitantes encontrarán platos con precios entre S/25 y S/30.

Organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la feria ofrecerá una programación que combinará gastronomía, talleres, degustaciones, danzas regionales, artesanía y orientación turística. La sede, las fechas y el acceso gratuito figuran en la página oficial de Perú Mucho Gusto 2026.

Feria Perú Mucho Gusto 2026: ¿qué actividades habrá?

La edición de este año permitirá que los asistentes conozcan no solo los platos representativos de las distintas regiones, sino también los ingredientes, técnicas de preparación y tradiciones que forman parte de la gastronomía peruana.

Entre las experiencias anunciadas se encuentran talleres de café, preparación de cocteles, maridajes con productos nacionales, demostraciones gastronómicas y clases de cocina en vivo.

La programación también incluirá espacios dedicados a la artesanía y actividades culturales para familias con niños.

Cafés de seis regiones y talleres para crear mezclas propias

Uno de los espacios será Cafés del Perú, donde seis expositores presentarán granos provenientes de Junín, Puno, Pasco, Cajamarca, Ayacucho y San Martín.

Los visitantes podrán conocer los aromas y perfiles de los cafés de especialidad mediante la experiencia denominada Tu Blend del Perú, que permitirá explorar sabores y diseñar una mezcla personalizada de café.

También se desarrollarán demostraciones de coctelería para mostrar distintas preparaciones que utilizan café peruano como ingrediente principal.

Talleres de pisco sour y maridajes con productos regionales

La zona Pisco Spirit of Peru ofrecerá experiencias vinculadas con una de las bebidas tradicionales del país. Entre ellas figura el taller Crea tu Pisco Sour, dirigido por especialistas.

Asimismo, se realizarán degustaciones y actividades de maridaje que combinarán destilados regionales con quesos, frutas y chocolate amazónico.

Estas experiencias estarán destinadas exclusivamente a personas adultas. Los asistentes podrán conocer las características de los productos y su relación con distintas tradiciones gastronómicas del Perú.

Mercado reunirá a 30 expositores de productos peruanos

La feria contará con una zona Mercado integrada por 30 expositores que ofrecerán cacao, superalimentos, granos andinos, ajíes y otros ingredientes producidos en diferentes regiones.

Este espacio tendrá demostraciones sobre los usos culinarios de los productos, así como juegos de reconocimiento de insumos que permitirán a los asistentes ampliar sus conocimientos sobre la diversidad alimentaria nacional.

La programación incluirá clases de cocina en vivo, acompañadas de degustaciones para el público.

Danzas regionales, artesanía y actividades para niños

Además de las propuestas gastronómicas, Perú Mucho Gusto Lima 2026 tendrá más de 30 números de danzas regionales y pasacalles que mostrarán expresiones culturales de diferentes partes del país.

Las familias podrán visitar una zona infantil con actividades de lectura, juegos y arte. También habrá un espacio dedicado a artesanías elaboradas por representantes regionales.

La propuesta busca que los visitantes disfruten de distintas manifestaciones culturales mientras recorren la oferta gastronómica de la feria.

Promperú promoverá destinos turísticos del país

El evento contará con el espacio de orientación turística ¿Te Apuntas?, donde los visitantes podrán obtener información sobre rutas cortas, escapadas de fin de semana y destinos turísticos nacionales.

Con esta iniciativa, Promperú busca que la experiencia gastronómica también motive a los asistentes a conocer las regiones de origen de los platos, bebidas e ingredientes presentados.

La feria forma parte del calendario de actividades gastronómicas impulsado por el Mincetur y Promperú para promover el turismo interno y la diversidad cultural del país.

¿Dónde será Perú Mucho Gusto Lima 2026 y cómo ingresar?

El evento se realizará durante tres días en la explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar, desde las 10:00 a. m. hasta las 10:30 p. m.

Para ingresar gratuitamente, los visitantes deberán presentar su DNI, pasaporte o carné de extranjería. Asimismo, recibirán una pulsera destinada al control del aforo.

La organización informó que el ingreso estará sujeto a la capacidad disponible. Por ello, se recomienda consultar previamente la programación y sus actualizaciones en la página oficial.