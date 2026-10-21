Las lluvias intensas, inundaciones y huaicos asociados al fenómeno El Niño Costero 2026-2027 podrían afectar el transporte de alimentos, la producción agrícola y el abastecimiento de los mercados en diferentes regiones del Perú. Ante este escenario, especialistas recomiendan que las familias preparen una reserva de alimentos seguros y nutritivos que les permita afrontar posibles interrupciones de los servicios básicos.

La preocupación se produce en un contexto de vulnerabilidad alimentaria. Según la primera medición oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), elaborada con asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 30,5 % de la población peruana experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave durante 2025. Esto significa que aproximadamente tres de cada diez personas tuvieron dificultades para acceder a alimentos suficientes o de calidad adecuada.

El Niño Costero podría afectar el abastecimiento de alimentos

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta ante el calentamiento del océano Pacífico y las posibles precipitaciones intensas durante la temporada de lluvias 2026-2027.

En su comunicado del 16 de octubre, el organismo mantuvo la vigilancia sobre la evolución de El Niño Costero y los escenarios de riesgo para las próximas temporadas.

Las inundaciones pueden ocasionar daños en terrenos agrícolas, interrupciones del transporte y dificultades para distribuir productos hacia los centros de abastecimiento. Estas condiciones podrían afectar la disponibilidad y los precios de determinados alimentos, aunque la magnitud de los impactos dependerá de cómo evolucione el fenómeno.

Frente a esta situación, Karen Quiroz Cornejo, directora del Programa Académico de Nutrición y Dietética de la Universidad Le Cordon Bleu, plantea siete recomendaciones para proteger la alimentación de las familias.

1. Preparar una despensa nutricional de emergencia

La especialista recomienda contar con una reserva de alimentos que puedan conservarse durante periodos prolongados, pero que también aporten nutrientes esenciales.

Entre las alternativas se encuentran las menestras, avena, conservas de pescado, frutos secos, leche de larga duración y verduras en conserva.

La cantidad debe calcularse de acuerdo con el número de integrantes de la familia, sus necesidades alimentarias y la disponibilidad de agua potable. También es importante priorizar productos que puedan consumirse sin cocción o prepararse con pocos recursos cuando no haya electricidad o gas.

2. Priorizar alimentos ricos en proteínas

Durante las emergencias, el acceso a carnes, pescado fresco, huevos y otros alimentos perecibles podría verse limitado por las dificultades de transporte y refrigeración.

Por ello, Quiroz Cornejo recomienda incorporar alimentos que aporten proteínas, necesarias para conservar los tejidos y mantener diferentes funciones del organismo.

Las conservas de pescado, menestras, leche UHT y frutos secos son opciones que pueden almacenarse, siempre que se respeten sus indicaciones de conservación. Las menestras secas requieren agua y cocción, por lo que también conviene considerar alternativas listas para consumir.

3. Evitar que los ultraprocesados sean la base de la alimentación

Aunque las galletas, snacks y bebidas azucaradas suelen tener una vida útil prolongada, no deberían constituir la principal fuente de alimentación durante una emergencia.

La especialista recomienda priorizar alimentos con mayor valor nutricional y moderar el consumo de productos con cantidades elevadas de sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas.

“No se trata de comprar grandes cantidades ni de llenar la despensa de productos ultraprocesados. Se trata de planificar con criterio nutricional, priorizar alimentos seguros y accesibles, reducir el desperdicio y garantizar que los integrantes de la familia puedan alimentarse adecuadamente durante una emergencia”, enfatizó Quiroz Cornejo.

4. Proteger la alimentación de niños, gestantes y adultos mayores

Los niños pequeños, las mujeres gestantes, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas requieren especial atención debido a sus necesidades nutricionales particulares.

Por ejemplo, las familias con bebés deben considerar los insumos necesarios para una alimentación segura y apropiada para su edad, mientras que las personas con enfermedades crónicas podrían necesitar dietas específicas.

Quiroz Cornejo recomienda identificar estas necesidades antes de una emergencia para evitar que las restricciones de abastecimiento comprometan la salud de los integrantes más vulnerables.

5. Garantizar agua segura y evitar alimentos contaminados

El agua potable resulta indispensable para beber, preparar comidas, lavar utensilios y mantener condiciones adecuadas de higiene.

Durante una inundación, el contacto de los alimentos con aguas contaminadas puede representar un riesgo de enfermedades gastrointestinales. Por ello, deben desecharse los productos expuestos a agua de inundación cuando no puedan recuperarse de forma segura.

También es importante considerar los cortes de electricidad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que, si permanece cerrado, un refrigerador suele mantener temperaturas seguras durante aproximadamente cuatro horas sin energía. Después de ese periodo, los productos perecibles pueden requerir descarte.

En caso de interrupción del servicio de agua potable, las familias deben seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias sobre hervido, desinfección o uso de agua envasada segura.

6. Organizar la despensa y evitar desperdicios

Una reserva alimentaria de emergencia debe mantenerse organizada para facilitar su uso y reducir las pérdidas.

La especialista aconseja verificar las fechas de vencimiento, ubicar los productos próximos a consumirse en lugares accesibles y utilizar primero aquellos que tienen menor tiempo de conservación.

También recomienda evitar compras excesivas, pues pueden ocasionar desperdicio y generar dificultades de acceso a productos esenciales para otras familias.

La despensa debe guardarse en un lugar fresco, seco y protegido del agua, preferiblemente sobre superficies elevadas cuando exista riesgo de inundación.

7. Mantener una alimentación variada durante la emergencia

Incluso cuando el acceso a productos frescos sea limitado, las familias deben procurar combinar diferentes grupos de alimentos para cubrir sus requerimientos nutricionales.

Los cereales, menestras, conservas, frutas, verduras y fuentes de grasas saludables pueden formar parte de una alimentación equilibrada, según las condiciones de disponibilidad y conservación.

La variedad también ayuda a evitar que la dieta dependa exclusivamente de productos de bajo valor nutricional durante los periodos de aislamiento o interrupción del abastecimiento.

Preparación nutricional también debe formar parte del plan de emergencia

La especialista de la Universidad Le Cordon Bleu destacó que la preparación familiar frente a El Niño Costero no debe limitarse a proteger las viviendas, asegurar rutas de evacuación o contar con una mochila de emergencia.

La planificación también debe incluir alimentos nutritivos, agua segura y conocimientos básicos para prevenir la contaminación de los productos almacenados.

“Una familia preparada para el fenómeno de El Niño no solo tiene una mochila de emergencia; también tiene una despensa nutricionalmente planificada, agua segura y conocimientos para proteger sus alimentos”, concluyó Karen Quiroz Cornejo.

La prevención adquiere especial relevancia en las zonas más expuestas a lluvias intensas e inundaciones, donde una interrupción prolongada del transporte o de los servicios básicos podría dificultar el acceso cotidiano a los alimentos.