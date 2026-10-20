Las regiones de Piura y Tumbes podrían registrar lluvias de hasta 300 milímetros en un solo día durante el verano de 2027, un escenario que superaría los acumulados diarios observados durante El Niño Costero de 2017. Así lo advirtió Nelson Quispe, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), al explicar las proyecciones climáticas para los próximos meses.

En declaraciones a la Agencia Andina, el especialista señaló que las precipitaciones comenzarían a intensificarse desde noviembre y alcanzarían mayor frecuencia durante enero, febrero y marzo de 2027. Sin embargo, precisó que los 300 milímetros representan un escenario posible y no un pronóstico confirmado para un día específico.

Piura podría superar las lluvias registradas durante El Niño de 2017

Uno de los principales riesgos identificados por el Senamhi es que las precipitaciones alcancen acumulados superiores a los registrados durante anteriores episodios de El Niño.

Quispe recordó que en Piura se registraron entre 200 y 240 milímetros de lluvia en una sola jornada durante 2017. Para el próximo verano, no descartó episodios que se aproximen a los 300 milímetros diarios en sectores de Piura y Tumbes.

Una precipitación de 300 milímetros equivale a 300 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. En zonas urbanas con drenaje insuficiente, una acumulación de esa magnitud puede generar inundaciones, afectar viviendas y dificultar la circulación vehicular.

No obstante, el especialista aclaró que todavía es necesario evaluar el comportamiento de la atmósfera para determinar la intensidad que finalmente alcanzarán las lluvias.

Lluvias en Piura comenzarían a intensificarse desde noviembre

De acuerdo con el Senamhi, los primeros episodios importantes se presentarían desde noviembre, inicialmente de manera localizada y con intervalos de días sin precipitaciones.

Para lo que resta de octubre, el especialista no descartó nuevos eventos con acumulados superiores a los 30 o 40 milímetros, concentrados en periodos de uno o dos días.

En noviembre, las lluvias aumentarían principalmente en Tumbes y Piura, mientras que Lambayeque podría registrar algunos episodios. A partir de diciembre, las precipitaciones tenderían a extenderse por la costa norte.

El periodo de mayor atención comprenderá enero, febrero y marzo de 2027, cuando se esperan lluvias frecuentes y de fuerte intensidad en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta enero

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta por El Niño Costero ante las elevadas temperaturas superficiales del océano Pacífico.

Según las proyecciones analizadas por el organismo, el evento podría mantener una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 y posteriormente disminuir de intensidad de manera gradual durante los siguientes meses.

Quispe explicó que existen señales de nuevas ondas Kelvin cálidas, que transportan anomalías de temperatura a través del Pacífico ecuatorial y pueden contribuir a mantener el calentamiento frente a la costa peruana.

Sin embargo, remarcó que la temperatura del mar no determina por sí sola la intensidad de las lluvias. También influye la respuesta atmosférica, por lo que los pronósticos serán actualizados conforme se disponga de nuevos datos.

Temperaturas en Piura y Tumbes podrían llegar a los 40 °C

Además de las precipitaciones, el calentamiento del mar favorecería temperaturas elevadas en diferentes sectores de la costa peruana.

El especialista del Senamhi señaló que en el norte del país podrían registrarse temperaturas cercanas a los 40 °C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar valores de entre 42 y 43 °C.

En Lima, especialmente en los distritos del este, las máximas podrían aproximarse a 35 °C, con una sensación térmica cercana a los 38 °C. En Chimbote, región Áncash, las temperaturas podrían ubicarse entre 33 y 34 °C.

Estos valores son escenarios posibles para los próximos meses y no temperaturas ya registradas durante el verano de 2027.

Sierra sur podría enfrentar déficit de lluvias durante El Niño

Mientras la costa norte afrontaría precipitaciones superiores a sus valores habituales, distintas zonas de la sierra sur podrían experimentar un déficit de lluvias.

Esta situación podría afectar las actividades agrícolas y limitar la disponibilidad de agua destinada al abastecimiento de reservorios, especialmente en localidades dependientes de las precipitaciones estacionales.

El contraste responde a la forma en que El Niño modifica los patrones de circulación atmosférica. Por ello, sus efectos no son iguales en todas las regiones del Perú.

Piura, entre las regiones más expuestas a inundaciones en 2027

La región Piura se encuentra entre las zonas de mayor exposición histórica a los efectos de El Niño Costero, debido a las inundaciones, crecidas de ríos y activaciones de quebradas que pueden acompañar los episodios de lluvias extraordinarias.

Los recientes aniegos reportados en Chulucanas y en sectores urbanos como 4 de Octubre, Ignacio Merino, Los Tallanes y Los Dos Grifos reflejan problemas que podrían agravarse ante precipitaciones de mayor intensidad.

El escenario planteado por el Senamhi refuerza la necesidad de preparar sistemas de drenaje, limpiar canales, evaluar puntos críticos y establecer medidas de prevención en las zonas vulnerables.

Aunque Piura podría figurar entre las regiones más afectadas por las lluvias del verano de 2027, todavía no es posible determinar la magnitud de los daños. Las autoridades deberán mantener el seguimiento de los pronósticos oficiales para anticipar posibles emergencias.