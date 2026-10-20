La senadora por Tacna Guisella Ticona y los diputados Svieta Fernández y Juan Cabrera emitieron un pronunciamiento conjunto frente a los cuestionamientos del alcalde Pascual Güisa Bravo al trabajo que llevan adelante.

¿Qué dijo el alcalde?

Y es que el burgomaestre el fin de semana consideró que los diputados y senadora de Tacna solo buscan la foto y quieren presentarse como gestores de proyectos, que no han ejecutado. Indicó además que el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Magollo debe ser financiado con cooperación internacional y que se busca su inscripción para lograr su presupuesto a través de un endeudamiento internacional.

“Rechazamos rotundamente sus afirmaciones, es falso que desconozcamos la situación del proyecto del PTAR, desde el inicio de nuestra labor hemos fiscalizado y priorizado el expediente y financiamiento del proyecto, iniciando el diálogo directo con el Ministerio de Vivienda desde agosto”, sostuvieron las autoridades legislativas.

Acotaron que el PTAR es una obra urgente para reducir la contaminación ambiental y prevenir enfermedades ocasionadas por las aguas residuales no tratadas adecuadamente en los siete distritos de la ciudad de Tacna. Asimismo apuntaron que es falso que hayan propuesto ejecutar el PTAR mediante “Obras por Impuesto”.

“En las reuniones de trabajo que sostuvimos el 18 y 28 de setiembre con el Ministerio de Vivienda y el MEF esa alternativa fue planteada como una opción técnica evaluada por el propio Ministerio de Vivienda ante la negativa inicial del MEF de asumir endeudamiento internacional, nosotros respaldamos la vía más rápida y viable para asegurar la ejecución del proyecto”, indicaron.

“Falta de transparencia edil”

Señalaron que existe una falta de apertura y transparencia de la gestión municipal ya que “existen diversos pedidos de información que se han remitido formalmente sobre los proyectos prioritarios de la provincia cuyo plazo ha vencido y no tienen respuesta a la fecha”.

Finalmente comunicaron que entienden que “el alcalde prefiera realizar sus gestiones ante el gobierno de Keiko Fujimori a través de parlamentarios del oficialismo que no representan a Tacna, sin embargo ello no le da derecho a faltar a la verdad ni a descalificar públicamente a los representantes elegidos democráticamente por el pueblo tacneño”.