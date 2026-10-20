El alcalde electo del distrito de Ciudad Nueva en Tacna, Óscar Rivera Cardoza, pidió al burgomaestre saliente Walter Cardoza Chura que se abstenga de firmar los contratos de tres obras ya que faltan solo dos meses y medio para que culmine su gestión.

Es más, cuestionó que en los contratos de obras que están por suscribirse, se esté comprometiendo presupuesto perteneciente al 2027.

Tres proyectos comprometidos

Según indicó, el municipio está por firmar los contratos de las obras de mejoramiento de la calle José Antonio Encinas, por 2 283 480 soles; la avenida Puno, por 3 075 200 soles; y las calles Miguel Arcángel - Pomata – Huancané, por 1 454 191 soles.

Aseguró que en las dos primeras obras incluso una misma empresa ha resultado ganadora, siendo la empresa Preyssa, que forma parte de dos consorcios ejecutores. “Le advertimos al alcalde Cardoza que estamos a dos meses de culminar y no queremos que afecte presupuesto del 2027, vamos a informar al Ministerio Público, a OCI y Contraloría de esta situación”, espetó la autoridad electa.

Advierte de protesta en municipio

Indicó que de hacer caso omiso vendrá a la municipalidad a protestar junto a sus militantes de la 198 bases que tienen en el distrito. Dicho pedido lo formuló también a través de un documento ingresado ayer por mesa de partes de la municipalidad. Solicitó además la intervención de las instituciones competentes, copia del expediente de contratación, copia de las adendas y las certificaciones de crédito presupuestario.