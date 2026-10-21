Un camión furgón terminó atravesado en la Carretera Central luego de sufrir un despiste a la altura del kilómetro 34.4, en el sector de Chacapalpa, en la ruta La Oroya–Huancayo. El accidente dejó al conductor herido y provocó la interrupción del tránsito vehicular durante aproximadamente una hora y media.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada del miércoles 21 de octubre, cuando el vehículo de placa CET-728, conducido por José Mallqui de la Cruz, de 27 años, perdió el control y terminó obstruyendo ambos carriles de la vía. En la unidad también viajaba Cristhian Ccoyca Albinocorta, de 23 años, cuñado del conductor, quien ocupaba el asiento del copiloto.

Según información preliminar, las lluvias registradas durante la madrugada habrían contribuido al despiste. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente aún deberán ser esclarecidas. Tras la emergencia, personal de la empresa concesionaria Deviandes acudió al lugar con maquinaria y equipos para retirar el vehículo y restablecer la circulación.

Las labores permitieron liberar la carretera aproximadamente a las 6:30 de la mañana, luego de que numerosos vehículos permanecieran detenidos en ambos sentidos. Por su parte, el conductor fue trasladado al hospital de EsSalud de La Oroya para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas durante el accidente.