Una mujer investigada por su presunta participación en el asesinato de un transportista, ocurrido durante el robo de un cargamento de arroz en Huánuco, permanecerá recluida durante 12 meses mientras continúan las investigaciones. Se trata de Teófila Anita Sullca Inga, conocida como ‘Veneca’ o ‘Alondra’, quien fue detenida en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo.

La decisión fue adoptada por el juez Víctor Guzmán Afán, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, quien declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público. La audiencia judicial se desarrolló durante dos días y concluyó el martes 20 de octubre, alrededor de las 6:00 de la tarde.

Según la tesis fiscal, la investigada habría sido la encargada de captar al transportista Luis Carlos Chuquín Chávez para facilitar el robo de 688 sacos de arroz, en agosto de 2025. Durante el asalto, los presuntos integrantes de la organización criminal habrían agredido al conductor hasta causarle la muerte, para posteriormente apoderarse de la mercadería que transportaba.

Capturada en Chanchamayo

Tras permanecer prófuga, Sullca Inga fue ubicada el pasado 11 de octubre en San Ramón, donde atendía un bar. Su captura estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huánuco.

La mujer, natural de Tarma, también es investigada por su presunta vinculación con la banda criminal denominada ‘Los Gallinazos del Arroz’.

Por disposición judicial, la investigada será recluida en el establecimiento penitenciario de Huánuco, donde cumplirá la medida de prisión preventiva mientras avanzan las diligencias para esclarecer su participación en el crimen.