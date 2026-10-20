El fenómeno climático El Niño 2026 está dejando consecuencias en distintas regiones del planeta, desde la sequía que afecta a los ganaderos de El Salvador hasta el incremento de los riesgos para los arrecifes de coral. El calentamiento de las aguas del océano Pacífico altera los patrones de precipitación y puede intensificar los periodos secos, las lluvias extremas y otros eventos meteorológicos.

El episodio se desarrolla en un contexto de calentamiento global, una combinación que preocupa a los científicos por sus posibles consecuencias ambientales, sociales y económicas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtió el 8 de octubre que existe una probabilidad superior al 83 % de que El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2027.

Sequía en El Salvador deja ganado sin suficiente alimento

En el corredor seco de Centroamérica, que se extiende desde el sur de México hasta Panamá, las condiciones de sequía afectan especialmente a las comunidades que dependen de la agricultura y la ganadería.

En Sensuntepeque, El Salvador, la agencia AFP documentó la presencia de ganado extremadamente delgado debido a la escasez de pastos. Las dificultades para alimentar a los animales también han generado mayores costos de producción para los criadores.

“¡Imagínese cómo está de flaca esta animalita! ¿Por qué? Por falta de pasto”, declaró a AFP el ganadero Antonio Aguilar, de 54 años, al mostrar una de sus reses.

La falta de precipitaciones reduce la disponibilidad de alimento natural, mientras que algunos productores deben recurrir a insumos más costosos. La situación amenaza sus ingresos y la continuidad de la actividad ganadera en las zonas más afectadas.

El Niño agrava el riesgo para los arrecifes de coral

Los ecosistemas marinos también enfrentan consecuencias por las elevadas temperaturas del océano. Los arrecifes de coral son especialmente sensibles al estrés térmico, que puede provocar episodios de blanqueamiento y aumentar su mortalidad.

David Obura, copresidente del Grupo de Especialistas en Corales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), advirtió que el actual episodio de El Niño añade una amenaza a ecosistemas que ya se encuentran sometidos a los efectos del cambio climático.

Un estudio publicado el 15 de octubre de 2026 en la revista científica Nature concluyó que el 44 % de las especies de corales constructores de arrecifes evaluadas se encuentra amenazado de extinción. La investigación examinó 892 especies y encontró un deterioro importante frente a la evaluación mundial anterior de 2008.

Los investigadores precisaron que los datos utilizados anteceden a los episodios más recientes de temperaturas oceánicas extraordinarias y blanqueamiento global, por lo que la situación actual podría ser más grave que la reflejada en el estudio.

Bosques tropicales enfrentan mayor riesgo de incendios

El impacto de El Niño también se extiende hacia los bosques tropicales. Las condiciones más secas que puede generar en determinadas regiones favorecen la propagación de incendios forestales, especialmente donde existe degradación ambiental.

En África Central y otras zonas tropicales, los periodos prolongados de escasez de lluvias pueden elevar la vulnerabilidad de los ecosistemas. Esta situación se suma a las presiones derivadas de la deforestación y del calentamiento global.

Sin embargo, los efectos de El Niño no son uniformes. Mientras algunas regiones experimentan sequías, otras pueden registrar precipitaciones superiores a lo habitual, dependiendo de la interacción entre las condiciones oceánicas y atmosféricas.

El Niño amenaza economías y medios de subsistencia

Además de sus consecuencias ambientales, el fenómeno puede afectar la producción de alimentos, elevar los costos de determinadas actividades económicas y perjudicar los ingresos de familias vulnerables.

El administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander De Croo, advirtió a AFP que la combinación de El Niño, mayores costos energéticos y tasas de interés elevadas podría incrementar la pobreza en comunidades que enfrentan crisis simultáneas.

En países expuestos a sequías o lluvias intensas, las pérdidas agrícolas, los daños en infraestructura y las interrupciones del transporte pueden dificultar la recuperación económica.

Entre los territorios vulnerables también se encuentra Sri Lanka, donde el banco central ha advertido sobre posibles consecuencias para la actividad económica ante escenarios de lluvias intensas y sequías prolongadas.

NOAA advierte que El Niño podría mantenerse fuerte hasta 2027

La NOAA informó que El Niño continúa fortaleciéndose y que las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial presentan anomalías significativas.

En su diagnóstico del 8 de octubre de 2026, la agencia estadounidense indicó que el índice Niño 3.4 alcanzó una anomalía de +2,1 °C, mientras que en el sector Niño 1+2, próximo a las costas de Perú y Ecuador, llegó a +3,9 °C.

Estas mediciones muestran un calentamiento importante del océano, aunque la intensidad final del episodio y su posición entre los eventos históricos más extremos solo podrán establecerse con mayor precisión a partir de registros completos y comparables.

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) constituye una de las principales fuentes naturales de variabilidad climática entre años. Sus efectos pueden extenderse mucho más allá del Pacífico debido a los cambios en la circulación atmosférica, conocidos como teleconexiones.

Perú y Piura también enfrentan riesgos por El Niño

En territorio peruano, El Niño Costero representa una amenaza especial para las localidades de la costa norte. Regiones como Piura, Tumbes y Lambayeque presentan una elevada exposición histórica a inundaciones, crecidas de ríos y activación de quebradas durante episodios de lluvias extraordinarias.

En Piura, las recientes precipitaciones han provocado aniegos en Chulucanas y en sectores urbanos como 4 de Octubre, Ignacio Merino, Los Tallanes y Los Dos Grifos, lo que vuelve a poner la atención sobre la capacidad de los sistemas de drenaje.

Aunque no todos los episodios de lluvia pueden atribuirse directamente a El Niño, el calentamiento anómalo del mar puede favorecer condiciones de precipitaciones intensas en la costa norte peruana.

Ante las perspectivas climáticas para los próximos meses, Piura se encuentra entre las regiones que requieren mayor preparación y prevención. Los pronósticos, sin embargo, no permiten determinar todavía la magnitud de los daños que podría registrar durante 2027.