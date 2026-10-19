España se prepara para afrontar este lunes lo peor de una potente tormenta mediterránea que ya provocó inundaciones este fin de semana, alteraciones en el transporte público y la muerte de una mujer cerca de Barcelona.

Ante el peligro de lluvias previstas para el lunes por la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió una alerta roja para la turística isla de Mallorca y la región de Valencia, aún marcada por las devastadoras inundaciones de 2024.

El gobierno regional de las Islas Baleares suspendió las clases en Mallorca, Ibiza y Formentera, mientras que en Valencia algunos trenes de cercanías quedaron suspendidos hasta nuevo aviso.

En Cataluña, los bomberos indicaron que una mujer que había caído el sábado a un arroyo en Cabrera de Mar, a unos 25 kilómetros al noreste de Barcelona, fue hallada muerta en el mar.

Las autoridades enviaron alertas a celulares en la Comunidad Valenciana y en las islas de Ibiza y Formentera, instando a la población a evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones.

En Ibiza, varias carreteras quedaron convertidas en grandes lagunas de agua turbia, con contenedores flotando y vehículos parcialmente sumergidos. Las zonas turísticas conocidas por su vida nocturna aparecían prácticamente desiertas.

La principal vía de acceso al aeropuerto de Ibiza fue cerrada. Según el gestor aeroportuario Aena, al menos 27 vuelos fueron cancelados, 16 desviados y otros registraron retrasos.

El ejército desplegó unidades de emergencia desde la península para colaborar en las labores de respuesta en Ibiza y Mallorca.

En la provincia andaluza de Almería, los servicios de emergencia informaron de personas aisladas por las inundaciones y de al menos 37 rescates desde el sábado.

Cerca de Málaga, diez personas quedaron atrapadas la noche del sábado en el túnel de un paseo marítimo cuando el agua les llegó por encima de los tobillos, por lo que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos.

Según los científicos, el cambio climático provocado por la actividad humana está intensificando las tormentas mediterráneas que suelen afectar al este de España en otoño, cuando el mar acumula calor durante el verano, favoreciendo una mayor evaporación y lluvias más intensas.

Esta misma semana, la AEMET anunció que septiembre fue el más cálido jamás registrado en la España peninsular, después de que el país experimentara el verano más caluroso de su historia entre junio y agosto.