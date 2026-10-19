Un juez de Miami, en Estados Unidos, emitió una orden de arresto contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 y que dejó cuatro personas fallecidas.

Según informó el diario Miami Herald, la orden fue firmada el viernes 16 de octubre, luego de que el magistrado determinara que existen indicios suficientes para acusar al exmandatario de conspiración para cometer asesinato en primer grado, en coordinación con presuntos agentes de inteligencia cubanos que operaban en Florida.

La medida se deriva de una investigación desarrollada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida sobre la responsabilidad de Castro en el ataque, ocurrido hace tres décadas.

¿Por qué ordenaron el arresto de Raúl Castro?

De acuerdo con las investigaciones, agentes de inteligencia cubanos que operaban en Florida habrían recopilado información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate y transmitido esos datos a las autoridades militares de Cuba.

Esta información presuntamente facilitó el derribo de dos aeronaves civiles por parte de aviones de combate cubanos, cuando realizaban una misión sobre aguas internacionales.

El ataque ocurrió el 24 de febrero de 1996 y provocó la muerte de cuatro integrantes de la organización: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y uno tenía residencia permanente legal en Estados Unidos.

Hermanos al Rescate, organización con sede en Miami, realizaba vuelos humanitarios para localizar y auxiliar a ciudadanos cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.

Raúl Castro también enfrenta cargos federales en Estados Unidos

La nueva orden judicial se suma a un proceso federal anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 20 de mayo de 2026, cuando se hicieron públicos cargos contra Raúl Castro y otros cinco acusados por su presunta participación en el mismo ataque.

La acusación federal incluye conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos relacionados con la destrucción de aeronaves.

En 1996, Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Según la acusación, los aviones militares involucrados en el ataque se encontraban bajo una cadena de mando supervisada por el entonces funcionario cubano.

La justicia estadounidense sostiene que los hechos fueron parte de una operación planificada contra las aeronaves de Hermanos al Rescate. Sin embargo, las acusaciones todavía deben ser demostradas ante los tribunales.

Fiscalía de Florida informará sobre la orden de arresto

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer este lunes 19 de octubre una conferencia de prensa en Miami para brindar detalles sobre la nueva orden de arresto contra el expresidente cubano.

La medida estatal constituye un nuevo avance en la investigación sobre el derribo de las avionetas, un caso que ha permanecido durante décadas en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba.

Esta decisión se produce en medio del endurecimiento de la política del Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, hacia las autoridades cubanas, con nuevas presiones y sanciones contra la isla.