Al menos 350 personas fueron detenidas en París, Francia, entre el domingo 18 y la madrugada del lunes 19 de octubre, durante una nueva jornada de disturbios y saqueos que afectó a numerosos establecimientos comerciales de la capital francesa.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, informó sobre las detenciones, mientras que el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, señaló que al menos una treintena de negocios fueron saqueados durante los incidentes.

La nueva ola de violencia se produjo después de las multitudinarias manifestaciones del sábado 17 de octubre, convocadas en rechazo al aumento del costo de vida, los problemas en la educación pública y otras demandas sociales.

Disturbios en París dejaron comercios saqueados y cientos de arrestos

Los incidentes continuaron durante la noche del domingo en diferentes sectores de París, donde grupos de personas protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas del orden y ataques contra establecimientos comerciales.

Entre las zonas afectadas se encuentra el entorno de la plaza de la República, donde se registraron nuevos episodios de violencia. La Policía francesa desplegó agentes para contener los disturbios y efectuar las detenciones correspondientes.

El alcalde Emmanuel Grégoire denunció los daños ocasionados a los negocios y cuestionó las deficiencias de seguridad observadas durante las protestas. Comerciantes afectados reclamaron una mayor protección policial frente a los saqueos.

Más de 2.300 detenidos en Francia durante las protestas

La violencia no se limitó a París. El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, señaló que el balance nacional del fin de semana incluía 2.331 personas detenidas, según las cifras comunicadas en el reporte inicial.

También informó que decenas de personas fueron enviadas a prisión preventiva por su presunta participación en los actos violentos.

Otros balances gubernamentales difundidos posteriormente elevaron a cerca de 2.400 las detenciones relacionadas con las protestas del fin de semana, que también afectaron a ciudades como Lyon y Marsella. Las cifras corresponden a distintos momentos del recuento oficial y no deben sumarse entre sí.

Gobierno francés evalúa medidas de seguridad tras la violencia

El Gobierno de Francia, encabezado por el primer ministro Sébastien Lecornu, planteó la posibilidad de establecer toques de queda limitados en determinadas zonas urbanas para evitar nuevos episodios de violencia y saqueos.

El presidente Emmanuel Macron también exigió revisar la actuación de las fuerzas de seguridad tras los incidentes. La crisis ha generado cuestionamientos sobre la respuesta policial y la protección de los comercios afectados.

Las autoridades francesas mantienen las investigaciones para identificar a los responsables de los daños y determinar las responsabilidades penales de las personas arrestadas durante las manifestaciones.